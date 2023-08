Rubikowie od jakiegoś czasu spełniają swoje marzenie. Porzucili warszawski luksus na rzecz przeprowadzki do słonecznego Miami, gdzie rozpoczęli nowe życie w apartamencie na plaży. Minione tygodnie przebiegły pod hasłem zaaklimatyzowania się w nowym miejscu. Teraz przyszła pora na powrót do obowiązków w nieco odmienionym otoczeniu. Córka Agaty i Piotra Rubików ma za sobą pierwszy dzień w szkole.

Zobacz wideo Pierwsza noc Rubików w USA

Agata Rubik relacjonuje pierwszy dzień w nowej szkole córki

Helena Rubik ma za sobą ważny dzień. Po latach spędzonych w Polsce, po raz pierwszy poszła do amerykańskiej szkoły. Zanim jednak oficjalnie rozpoczęła zajęcia, zorganizowano dzień, podczas którego mogła poznać pozostałe dzieci. Nie obyło się bez lekkiego stresu. "Meet&greet u Ali. Jutro pierwszy dzień szkoły. Jest stresik" - pisała Agata Rubik na InstaStories. Żona Piotra Rubika przy okazji wyznała, że już są zachwyceni wyborem placówki.

Rano byliśmy w szkole Ali, bardzo nam się podobało i jesteśmy podekscytowani. Rok szkolny zaczyna się już jutro. Potem pojechaliśmy oglądać klub sportowy, gdzie najprawdopodobniej od poniedziałku zaczniemy zajęcia - dodała.

Córka Rubików chodziła w Polsce do brytyjskiej szkoły

Niewykluczone, że zmiana szkoły nie będzie tak dużym szokiem dla Heleny Rubik. Dziewczynka już w Warszawie chodziła do prestiżowej The British School Warsaw, co dało jej możliwość szlifowania angielskiego na co dzień. Ze względu na to, że placówka jest prywatna, musieli płacić czesne, które wynosi między 37, a 90 tysięcy złotych rocznie. Zdjęcia Rubików z Miami znajdziesz w naszej galerii na górze strony.