Filip Chajzer i Małgorzata Walczak zdecydowali się na rozstanie w 2022 roku. Para była razem od 2017 roku. Po wielu latach w sieci pojawiło się oświadczenie, które zszokowało niejednego fana. "Moi drodzy. Wylewne komentowanie życia prywatnego to jak dobrze wiecie nie moja bajka. Dlatego wraz z Gosią najbardziej enigmatycznie jak tylko się da, prosimy o uszanowanie naszych prywatnych decyzji. Dobro dziecka jest dla nas zawsze najważniejsze. Dziękujemy z góry" - pisał Chajzer na profilu w mediach społecznościowych. Od tego czasu osobno próbowali zbudować życie na nowo. Nie stracili jednak kontaktu ze względu na syna Aleksandra.

Co obecnie łączy Filipa Chajzera i Małgorzatę Walczak? Fani nie mają wątpliwości

W ostatnim czasie jednak kontakty Filipa Chajzera i Małgorzaty Walczak się ociepliły. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że prezenter spędza wakacje w swojej willi nad jeziorem. "Dziś pierwszy raz usiadłem ze spokojem na tarasie mojego domu i pomyślałem - jest mi świetnie" - napisał na profilu na Instagramie. Jak się okazało, nie był tam sam. Wraz z nim na wakacjach odpoczywała była partnerka i syn.

Małgorzata Walczak pochwaliła się wyjazdem z synem. Posiadłość Chajzera pojawiła się na jej profilu w mediach społecznościowych. "Kocham to miejsce" - opisała fotografię. Fani od razu zaczęli się zastanawiać, czy jest to znak, że para do siebie wróciła. Pod postami pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Wróciliście do siebie z Filipem? Mam nadzieję, że tak", "Razem już"? - pisali w sekcji komentarzy. Póki co, nie dostali jeszcze odpowiedzi. Co o tym sądzicie?

Filip Chajzer szukał szczęścia w miłości. Nie wyszło

Tuż po zerwaniu z Małgorzatą Walczak, Filip Chajzer próbował ułożyć sobie życie na nowo. Okazało się, że jego wybranką była 25-letnia Julia. Para spotykała się przez kilka miesięcy. W sieci pojawiły się nawet ich wspólne zdjęcia. Chajzer postanowił się nawet oświadczyć. Twierdził, że taka miłość może się zdarzyć tylko raz. Był przekonany, że będą już razem na zawsze. Po czasie wyszło jednak na jaw, że zakochani się rozstali. Czy to szansa na powrót do Walczak?