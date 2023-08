Sebastian Fabijański kolejny raz stanie na ringu Fame MMA. Aktor zmierzy się z raperem o pseudonimie Filipek. 36-latek nie ukrywa, że do przyjęcia propozycji przekonały go pieniądze. Fabijański wykańcza bowiem dom, co związane jest z dużymi kosztami. W rozmowie z Plejadą wypowiedział się na temat nowego miejsca zamieszkania, jak i wtrącił przy okazji trzy grosze na temat swojej byłej partnerki, Maffashion.

Sebastian Fabijański tłumaczy się z udziału w Fame MMA

"Wydaje mi się, że to też jest jakiś akt odwagi, nie desperacji, bo w sumie poradziłbym sobie bez tego, ale niewątpliwie pieniądze, które są w MMA, po prostu przydadzą mi się, bo wykańczam dom" - zaczął Fabijański. Aktor przyznał, że zależy mu na własnych czterech kątach, bowiem nie chce już przeznaczać pieniędzy na wynajmowane lokum. Chcę to zrobić jak najszybciej, jak najsprawniej, żeby nie musieć wynajmować mieszkania i płacić chorych pieniędzy za to, żeby gdziekolwiek mieszkać" - przyznał.

Nowe lokum Sebastiana Fabijańskiego będzie inne niż to, w którym mieszkał z Mafffashion

Aktor, opowiadając, w jakim stylu będzie jego mieszkanie, odniósł się do swojego lokum z byłą partnerką, Maffashion. Przyznał, że tym razem stawia na coś znacznie innego. "W środku raczej tak minimalistycznie. To trochę taki włoski minimalizm, taki bardzo elegancki. Ja takie wnętrza lubię. Dużo bardziej minimalistyczny niż ten, który zrobiliśmy wtedy z Julią, moją byłą. To zupełnie co innego" - powiedział. Fabijański dodał także, że zależało mu na kawałku zieleni, ze względu na komfort dziecka. "Chciałbym, żeby ten mój Bastek jak jest u mnie, żeby miał kawałek ogródka, żeby mógł tam pohasać "- powiedział w rozmowie z Plejadą.

