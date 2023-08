Kinga Rusin od 1994 do 2006 roku była żoną Tomasza Lisa, z którym doczekała się dwóch córek. Starsza z nich Pola poszła w ślady rodziców i zawodowo zajęła się dziennikarstwem. Z kolei Iga kilka lat temu wyprowadziła się do Londynu, gdzie studiowała historię i stosunki międzynarodowe, równolegle pracując na stanowisku media office. Z czasem pochłonęła ją jednak fotografia i sztuka filmu. Wykorzystała to, aby wspierać chłopaka, z czego dumna jest jej matka.

Iga Lis wyreżyserowała nowy teledysk Taco Hemingwaya

Iga Lis od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Taco Hemingwayem. Stała się nawet inspiracją partnera, bowiem od czasu do czasu zdarza mu się o niej napisać piosenki. Wygląda na to, że postanowiła dołożyć kolejną cegiełkę do jego kariery i wyreżyserowała teledysk do nowej piosenki. Fragmentem klipu podzieliła się na Instagramie. Przy okazji zdradziła, że pracuje nad jeszcze jednym sporym projektem.

Odkąd po raz pierwszy usłyszałam "Gelato", od razu zamarzyło mi się stworzenie obrazka pod ten utwór. Byłam wtedy na początku pracy nad moim pierwszym dokumentem, który rozgrywa się nad polskim morzem, i to właśnie w tym świecie chciałam osadzić opowieść "Gelato" - pisała Iga Lis na Instagramie.

Iga Lis ujawniła również, że trzyletnia przerwa jej chłopaka od wydawania nowej muzyki nie wiązała się z odpoczynkiem. Taco Hemingway w tym czasie pracował w pocie czoła nad nowym krążkiem."Ten klip to dla mnie podróż do czasów dziecięcej beztroski. Chyba więcej nie chcę pisać, bo jestem ciekawa tego, co wy sami w nim odnajdziecie. Od tysiąca i kilkudziesięciu dni (heh) z dumą obserwuje, ile serca Filip wkłada w tworzenie nowego materiału. Cieszę się, że mogłam dorzucić cegiełkę od siebie do tego bardzo ważnego dla mnie projektu" - dodała.

Kinga Rusin pęka z dumy

Pod postem Igi Lis szybko posypały się setki gratulacji, jednak uwagę zwraca komentarz Kingi Rusin. Dumna matka przyznała, że oglądając jej dzieło, uroniła nawet łzę. Nie zabrakło również ciepłego słowa w stronę Taco Hemingwaya. "Iga, ależ to jest świetne!!! Jestem mega dumna! Z ciebie! Z was! No aż mi się oczy zaszkliły…" - nie kryła wzruszenia Kinga Rusin. Zdjęcia Igi Lis z chłopakiem znajdziesz w naszej galerii na górze strony.