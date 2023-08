Karolina Pajączkowska to dziennikarka i prezenterka specjalizująca się w tematyce międzynarodowej. Do TVP Info przeszła z TVN BiS w 2019 roku. Dołączyła do ekip "Wstaje Dzień" i "Poranek Info". Biegle włada językami angielskim, francuskim i hiszpańskim. Prowadziła programy skierowane do widzów w USA i Kanadzie, a kiedy ruszyło TVP World, to Pajączkowska wraz z Dawidem Arlethem zostali twarzami nowego kanału. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, Pajączkowska wyjechała za wschodnią granicę i relacjonowała przebieg dla TVP Info. Jednak od dłuższego czasu nie widać jej na antenie.

Karolina Pajączkowska zniknęła z TVP Info

Po powrocie z Ukrainy dziennikarka wciąż prowadziła programy w TVP, jednak od połowy maja po Karolinie Pajączkowskiej ani śladu. Telewizja Polska milczy, ale Wirtualne media nieoficjalnie dowiedziały się, że przebywa ona na zwolnieniu lekarskim.

Jedni podziwiali jej telewizyjną charyzmę i odwagę, inni z kolei wytykali wpadki podczas prowadzenia koncertów na żywo i wulgarny - ich zdaniem - wizerunek. Nieobecność dziennikarki na antenie zbiegła się też ze zmianami w kadrze dyrektorskiej. Jarosława Olechowskiego zastąpił na dyrektorskim stanowisku Michał Adamczyk, zaś rządy w TVP Info objął jego zastępca Samuel Pereira. Co teraz z dziennikarką? Nie wiadomo, ponieważ Pajączkowska nie jest za bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu prezenterka udzieliła wywiadu tygodnikowi "Sieci". Zdradziła tam swoje plany i marzenia.

Mówię to co myślę, a nie to, co wypada. Często słyszę: "Byłaś w TVN, teraz jesteś w TVP. Gdzie pójdziesz, jak cię zwolnią?". Gdzie pójdę? Może do CNN. Jestem dwujęzyczna. Nikomu nie muszę przyklaskiwać - powiedziała Karolina Pajączkowska na łamach "Sieci".

Kto wie, może dziennikarka, faktycznie postanowiła spełniać marzenie i spróbować sił w amerykańskiej telewizji. We wspomnianym wywiadzie sama nazwała siebie "dziennikarką w amerykańskim stylu". Więcej zdjęć Karoliny Pajączkowskiej znajdziecie u góry strony.