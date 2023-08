Dorota Stalińska zaistniała w świecie show-biznesu jako aktorka. Jej talent przyczynił się do tego, że została uznana za jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek. Nie da się ukryć, że ma na koncie wiele sukcesów. Wystąpiła między innymi w "Człowieku z marmuru" w reżyserii Andrzeja Wajdy, czy "Seksmisji" Julisza Machulskiego. Imponująca kariera nie łączyła się jednak z udanym życiem prywatnym. Stalińska doświadczyła wiele trudnych chwil.

Mąż Doroty Stalińskiej zostawił ją dla innej kobiety. Swoją kochankę poznał na planie serialu

Wszystko zmieniło się, gdy Kołbasiuk zakochał się w innej kobiecie. Jolanta Żółkowska, którą poznał na planie "Domu", kompletnie skradła jego serce. Kryzys w małżeństwie i uczucie do innej rozbiło jego małżeństwo z Dorotą Stalińską. Z nową partnerką aktor był aż do swojej śmierci w 2006 roku. Zmarł jako 54-latek na zawał serca. Jego była żona po rozwodzie żyła niezależnie. Od tamtej pory skupiała się na karierze filmowej. Zagrała między innymi w "Debiutantce" i "Krzyku". Była trzecią osobą z Polski, która otrzymała nagrodę CIDALC na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian.

Aktorka rzadko wypowiadała się na temat życia prywatnego. W 2006 roku wyznała, że nie jest w żadnym związku. "Lepiej żyć z godnością samemu niż z drugą osobą bez godności, w zakłamanym związku, kiedy ludzie się drażnią, obwiniają i nienawidzą" - wyznała w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Jedną z najbliższych osób Stalińskiej jest syn Paweł. Mężczyzna przyszedł na świat w 1989 roku. Do tej pory media nie dotarły do informacji, kto jest jego ojcem. "Paweł jest cudownie poczętym dzieckiem miłości. Nie wymyśliłam sobie ani nie zaplanowałam samodzielnego macierzyństwa. Tak wyszło. Sama przeszłam przez okres ciąży. Sama zawiozłam się do szpitala, żeby urodzić Pawła, a on nigdy nie był tak bliski śmierci, jak wtedy" - mówiła Stalińska w wywiadzie z "VIVĄ!".

Dorota Stalińska może pochwalić się ogromnym dorobkiem aktorskim. Na byłego męża trafiła jeszcze w Szkole Teatralnej

Dorota Stalińska przygodę z aktorstwem rozpoczęła jeszcze jako nastolatka. Gdy miała zaledwie 19 lat, dostała się Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. To właśnie tam poznała byłego męża. Krzysztof Kołbasiuk uczęszczał na studia razem z nią. Szybko się w sobie zakochali. Do ślubu doszło jeszcze przed obroną dyplomów. Dawna para była przekonana, że ten związek przetrwa wszystko. Dwójka młodych aktorów pracowała wówczas nad swoją karierą. Kołbasiuk dał się poznać w "Daleko od szosy". "Dom" dał mu jednak większą rozpoznawalność. Na planie serialowym poznał Jolantę Żółkowską. Uczucie między nimi okazało się zbyt silne. Po latach małżeństwa Stalińska i Kołbasiuk zdecydowali się na rozwód. ZOBACZ TEŻ: Stalińska złożyła oświadczenie majątkowe. Mieszkanie warte ok. 700 tys., ziemia milion. To nie wszystko