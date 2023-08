Udział w "Tańcu z Gwiazdami", a także małżeństwo z Katarzyną Cichopek przyniosły Marcinowi Hakielowi ogromną rozpoznawalność. Choć od dłuższego czasu nie pojawia się już w mediach i skupia raczej na rozwijaniu szkoły tańca, Hakiel nadal ma spore grono fanów, którzy obserwują jego codzienne życie na Instagramie. Podczas Q&A, które tancerz zorganizował na swoim profilu, jedna z internautek pozwoliła sobie na niewybredny komentarz na temat Katarzyny Cichopek. Reakcja byłego męża aktorki była natychmiastowa.

Marcin Hakiel nie zgadza się na obrażanie jego byłej żony

Choć to Marcin Hakiel chętniej niż Katarzyna Cichopek opowiadał w mediach na temat szczegółów ich rozstania, nie na wszystkie osobiste pytania podczas Q&A zdecydował się odpowiedzieć. Unikał zwłaszcza tych, które dotyczyły jego dzieci lub takich, które jego zdaniem w jakiś sposób mogłyby im zaszkodzić. Fanów tancerza ciekawiły jednak nie tylko kwestie dotyczące jego życia prywatnego, ale też zawodowego. Jedna z internautek spytała, czy zdecydowałby się jeszcze wrócić do telewizji. "Czy wróci pan do "Tańca z Gwiazdami? Czy nie myślał pan o karierze prezentera w telewizji? Powiem szczerze, że bardziej by pan się nadawal do tej pracy niż Katarzyna, która, prawdę mówiąc, urodą nie grzeszy" - napisała. Przykre słowa skierowane do byłej partnerki nie spodobały się Hakielowi.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek na evencie kapif

Prośba o nieobrażanie się nawzajem na moim profilu, wystarczy już hejtu w internecie. Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zobaczymy, co czas przyniesie - odpowiedział.

Marcin Hakiel zakończył związek

Kilka miesięcy po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Marcin Hakiel zaczął publikować na Instagramie zdjęcia z tajemniczą Dominiką. Wydawało się, że tancerz ponownie odnalazł szczęście w miłości, jednak pod koniec lipca tego roku fani zauważyli, że w mediach społecznościowych przestały pojawiać się wspólne posty pary. Niedługo później Hakiel potwierdził, że związek rzeczywiście dobiegł końca. Więcej zdjęć Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek znajdziecie w galerii na górze strony.