17 sierpnia odbędzie się jesienna ramówka TVP 2023. Wydarzenie przyciąga największe gwiazdy stacji oraz dziennikarzy. Jednak jak się okazuje zabraknie jednej z ważniejszych osób - Katarzyny Cichopek. Aktorka, która jest jedną z najjaśniejszych gwiazd TVP, ominie tegoroczną ramówkę. Jaki jest tego powód?

Katarzyny Cichopek zabraknie na ramówce TVP. To przez Marcina Hakiela?

Koniec lata oznacza jedno - nowe programy, sezony w telewizji. Stacje organizują wydarzenia, na których prezentują, co zobaczymy na antenie już jesienią. Za nami już event Polsatu. Trzeba przyznać, że stacja przeszła spore zmiany, po przejęciu władzy przez Edwarda Miszczaka. Teraz czas na propozycje TVP. Już dziś dowiemy się, co nadawca publiczny przygotował. Wiadomo już, że jesienią nie zobaczymy trzeciej edycji "You can dance - nowa generacja". "TVP szykuje wielką niespodziankę dla widzów, ale szczegóły chce ogłosić na ramówce. Będzie sporo zmian i sporo zaskoczeń" – mówiła osoba ze stacji w rozmowie ze Światem Gwiazd. Może to być zaskoczeniem dla wielu, ale na ramówce nie pojawi się Katarzyna Cichopek.

W tym terminie od dawna Kasia miała zaplanowane wakacje z dziećmi, a to jest dla niej priorytet – mówiła koleżanka Kasi z "Pytania na śniadanie".

Katarzyna Cichopek Fot. @katarzynacichopek

Hakiel o powrocie do Cichopek. Co by było, gdyby rozstała się z Kurzajewskim?

Inni są jednak zdania, że nawet gdyby była dostępna, wolałaby uniknąć spotkania z dziennikarzami. A wszystko przez byłego męża Marcina Hakiela. Koleżanka gwiazdy z "M jak miłość" mówiła: "Szum medialny, jaki wywołał ostatnio Marcin Hakiel, organizując wywiad z samym sobą, sprawił, że dziennikarze znów zalali ją serią pytań. Kasia zachowuje w tej sprawie milczenie, bo tak jak każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o social mediach, dobrze wie, że wywiady organizowane w formie Q&A, można zwyczajnie zmanipulować. Może to nie przypadek, że Hakiel zrobił to tuż przed ramówką, licząc na to, że dziennikarze postawią byłą żonę w krzyżowym ogniu pytań?" - mówiła koleżanka Cichopek z "M jak miłość".