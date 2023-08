Meghan Markle niedawno świętowała 42. urodziny. Swój wyjątkowy dzień spędziła wraz z ukochanym i przyjaciółmi. Niewielkie przyjęcie odbyło się w restauracji Tru Lune w Montecito. Żonie księcia Harry'ego zależało na tym, aby uniknąć rozgłosu w mediach. Pomimo tego, Meghan mogła liczyć na wiernych fanów. W sieci pojawiło się mnóstwo życzeń urodzinowych. Jak się okazało, celebrytka otrzymała mnóstwo miłych słów od internautów, a została kompletnie zignorowana przez brytyjską rodzinę królewską. Royalsi zrezygnowali z publicznego składania życzeń. Powód może zaskakiwać.

Meghan Markle nie otrzymała życzeń urodzinowych od brytyjskiej rodziny królewskiej. Jaki był powód?

Brytyjska rodzina królewska kompletnie zignorowała 42. urodziny Meghan Markle. W tym roku żaden z profili nie opublikował niczego z okazji urodzin. Na ten temat postanowiła wypowiedzieć się prezenterka Tessa Dunlop. W rozmowie z portalem OK! zdradziła, jaki może być powód. Prawdopodobnie royalsi uznali, że życzenia mogłoby być uznane za "fałszywe", ponieważ na co dzień rodzina królewska nie kontaktuje się z ukochaną Harry'ego. "Cały świat wie, że w tej chwili tak naprawdę niewiele ze sobą rozmawiają. (...) Myślę, że teraz wyglądałoby to trochę nieszczerze, wrzucić jakieś zdjęcie z życzeniami, bez jasnej informacji, że członkowie rodziny rozmawiają ze sobą za kulisami" - stwierdziła w wywiadzie. Więcej zdjęć żony księcia Harry'ego znajdziecie w galerii na górze strony.

Jeszcze rok temu royalsi pamiętali o urodzinach Meghan Markle

Co ciekawe, jeszcze w zeszłym roku brytyjska rodzina królewska złożyła życzenia Meghan Markle. Miłe słowa pojawiły się na koncie księżnej Kate, księcia Williama oraz wspólnym profilu Karola i Camilli. W mediach społecznościowych nie zabrakło ciepłych słów dla żony księcia Harry'ego. Warto podkreślić, że niedawno urodziny świętowała także księżniczka Anna. Tym razem nie zabrakło życzeń urodzinowych. Pojawiły się na oficjalnych profilach rodziny królewskiej na Instagramie. Z tego wynika, że jedynie Meghan została wykluczona. Co sądzicie o tej sytuacji?