Agata Rubik zdradziła cenę siłowni w Miami. Jest zachwycona jedną kwestią

Agata Rubik z rodziną spełniła jedno ze swoich marzeń. Rubikowie przeprowadzili się bowiem za granicę, aby jeszcze bardziej rozwijać swoje talenty i biznesy. Żona kompozytora przedstawia niemalże każdego dnia kulisy życia w Miami na Instagramie. Wiemy już, jaki widok z okna mają Rubikowie, a także ile płacą za siłownię. Jesteście ciekawi?

Agata Rubik pokazała grafik z siłowni

Agata i Piotr Rubikowie powoli odnajdują się w nowej rzeczywistości. Ich córka niedawno po raz pierwszy poszła do amerykańskiej szkoły, a oni powoli zajmują się urządzaniem nowego lokum. W tym wszystkim odnajdują również chwilę na aktywności fizyczne i przyjemności. Żona kompozytora właśnie poinformowała fanów, że zapisała się na siłownię i jest pod ogromnym wrażeniem. W cenie 200 dolarów, czyli około 820 złotych miesięcznie ma do dyspozycji pełne wyposażenie siłowni. Dodatkowo może dowolnie wybierać sobie zajęcia grupowe. Z kolei za treningi z trenerem personalnym musiałaby dopłacać za każdym razem od 500 do 555 złotych.

Ilość zajęć grupowych jest imponująca! Członkostwo kosztuje 200$ za miesiąc. W pakiecie nieograniczony dostęp do zajęć grupowych, siłowni, w tym sali do jogi i pilatesu. Treningi personalne płatne dodatkowo 125-135$ - pisała Agata Rubik na InstaStories.

Agata Rubik zapiała się na siłownię Instagram @agata_rubik

Agata Rubik niebawem zacznie biegać

Oglądając kolejne relacje Agaty i Piotra Rubików, trudno nie być pod wrażeniem odnośnie tego jak wygląda ich okolica. W pobliżu jest plaża i dużo zieleni. Okazuje się, że z takich okoliczności przyrody chętnie korzystają biegacze. Żona kompozytora niebawem sama dołączy do ich grona. "Z rana dużo osób biega po parku. Ja na razie nie mam na to siły, ale już niedługo dołączę do nich" - wspomniała Agata Rubik. Zdjęcia z amerykańskiego snu Rubików znajdziesz w naszej galerii na górze strony.