Prezydent Andrzej Duda wyznaczył termin wyborów parlamentarnych na 15 października. W komitetach wyborczych trwają przygotowania, a kampanie ruszyły z kopyta. Muniek Staszczyk nigdy nie krył się ze swoimi poglądami politycznymi i często zabiera głos w sprawach poruszających polską opinię publiczną. Zbliżające się wielkimi krokami głosowanie, które wyłoni przyszłych posłów i senatorów, jest jednym z tych wydarzeń, które ma dla muzyka duże znaczenie. O swoich przemyśleniach na ten temat opowiedział w programie "Onet Radio".

Muniek Staszczyk wciąż wierzy w demokrację. Zachęca do udziału w wyborach

Rok temu T.Love wypuścił singiel "Deszcz", w którym nawoływano do bojkotu programów informacyjnych emitowanych w publicznej telewizji. "A ty wyłącz TVP i wyłącz TVZEN, czekam na twój sygnał jak na świeży tlen. A ty wyłącz TVX i wyłącz TVP, czekam na twój sygnał jak na świeży tlen" - słyszymy w utworze. Duże zaskoczenie wywołał fakt, że radiowa "Trójka" kilka razy puściła go na swojej antenie. Prowadząca rozmowę w "Onet Radio" Odeta Moro postanowiła wykorzystać tę sytuację, aby zagaić lidera zespołu o obecną sytuację polityczną.

Myślę, że to kawałek mega aktualny. Dotyczy manipulacji medialnej, która w dobie wojny realnej, informacyjnej i szczepionkowej jest wręcz monstrualną i zabójczą bronią jak najgorszy wirus - stwierdził Staszczyk, odwołując się do wspomnianego utworu.

W rozmowie poruszono także temat tegorocznych wyborów. Staszczyk zdradził, że demokracja według niego nadal może zwyciężyć. Wykorzystał więc okazję, aby zachęcić słuchaczy do głosowania. "Uważam, że wszystko jest w naszych rękach. Mimo wszystko jest to kraj demokratyczny" - mówił. Przy okazji zdradził, kto na pewno nie otrzyma od niego głosu. "Na pewno nie będzie to PiS, bo nigdy na nich nie głosowałem".

Lider T.Love opowiedział o religii i polityce. Nie przebierał także w słowach na temat Pawła Kukiza

Muniek Staszczyk nigdy nie ukrywał się ze swoją wiarą. Od lat powtarza, że jest praktykującym katolikiem. W związku z tym Moro zapytała go, czy nie przeszkadza mu ingerencja kościoła w politykę. Wokalista wyznał, że uczęszcza raczej na msze prowadzone przez zakonników.

Mam wielu kumpli zakonników dominikanów, franciszkanów, ale wszędzie jest pełno idiotów: w kościele, w polityce, w muzyce, w mediach - oznajmił muzyk.

Przy temacie polityki nie mogło zabraknąć tematu Pawła Kukiza. Polityka, który jeszcze kilka lat temu podbijał radiowe listy przebojów. Zarówno prywatnie, jak i zawodowo jego i Staszczyka drogi się przeplatały. Zapytany o kolegę po fachu, lider T.Love odpowiedział szczerze: "W sumie mi trochę żal Pawła. Myślę, że stracił wiarygodność wśród fanów, ale to jest jego wybór".