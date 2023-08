Margot Robbie podczas BAFTA 2020, czyli gali rozdania nagród filmowych, pokusiła się o zabawny komentarz na temat byłego członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Na wydarzeniu byli obecni księżna Kate oraz książę William, którzy zaśmiali się wskutek dowcipu cenionej aktorki.

Margot Robbie zadrwiła z księcia Harry'ego. Reakcja księżnej Kate i księcia Williama to wiral

Fani Brada Pitta z pewnością znają film "Pewnego razu w Hollywood", w którym zagrała również Margot Robbie. Ceniony aktor otrzymał w związku z tą produkcją nagrodę, lecz nie mógł jej osobiście odebrać. W związku z tym na gali BAFTA wyróżnienie w jego imieniu odebrała wspomniana koleżanka po fachu. Margot Robbie odczytała wówczas przemowę Pitta. "Cześć, Wielka Brytanio! Słyszałam, że zostałaś singielką... witaj w klubie!" - powiedziała aktorka, nawiązując do Brexitu. Następnie dodała wzmiankę o Megxicie. "Mówi, że zamierza nazwać tę nagrodę "Harry", ponieważ jest naprawdę podekscytowany przywiezieniem go z powrotem do Stanów. To jego słowa, nie moje!" - oznajmiła Robbie w imieniu Pitta. Książę William i księżna Kate byli wyraźnie rozbawieni tym żartem, co widać na nagraniu, które obiegło internet.

Margot Robbie jest obecnie na językach ludzi z całego świata

Na gali BAFTA nie było jeszcze tak głośno o aktorce, jak w 2023 roku. Wszystko za sprawą premiery "Barbie", o której mówią media na całym świecie. Margot Robbie wcieliła się w postać tytułowej lalki. Zagrała u boku Kena, czyli Ryana Goslinga. Więcej na temat tej produkcji i przygotowań aktorki do roli Barbie przeczytacie tutaj. Po zdjęcia Robbie zapraszamy do galerii.