Aneta Kręglicka zdradza, ile waży. Część ćwiczeń wykonuje samodzielnie w domu

Aneta Kręglicka rozpoznawalność zyskała w 1989 roku, kiedy najpierw zdobyła koronę najpiękniejszej Polki, a kilka miesięcy później wygrała konkurs Miss Świata w Hongkongu. Po tych wydarzeniach jej kariera zaczęła się rozpędzać. Udało jej się podpisać umowę z amerykańską agencją modelek, dzięki czemu brała udział w najważniejszych pokazach. Dziś, choć nie porzuciła całkowicie modelingu, to już rzadziej występuje na wybiegu. Skupia się na rozwoju firmy i działalności w mediach społecznościowych. Cały czas jednak dba o swój wizerunek i utrzymanie wysportowanej sylwetki. Ostatnio podzieliła się z fanami tym, jak jej się to udaje.

Była Miss Świata odpoczywa właśnie na hiszpańskim wybrzeżu. Kadrami z podróży chętnie chwali się w mediach społecznościowych, pokazując, jak spędza wakacje. Przy okazji zdradziła, że kraj Półwyspu Iberyjskiego wzbudza w niej mieszane uczucia. "Hiszpania jest... No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń czasami nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki" - pisała. Nie przeszkadza jej to jednak w zażywaniu relaksu i kąpieli słonecznych.

Na jednym z ostatnich zdjęć Kręglicka zapozowała na plaży, pokazując całą sylwetkę. Pod postem szybko zaczęły pojawiać się komentarze zachwyconych internautów, którzy komplementowali figurę modelki. "Piękna figura", "Jak zawsze pełna klasa", "Ależ pani jest zgrabna", "Nasza polska Elle Macperson".

Nie zabrakło również komentarzy, w których internauci wprost pytali modelkę o to, jak udaje jej się utrzymać zgrabną sylwetkę. Kręglicka szybko rozwiała wszelkie wątpliwości fanów, ujawniając, jak i ile ćwiczy. "Wiemy, że na kanapie się tego nie wypracuje" - napisała.

Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty - wyjawiła.

Jedna z fanek gwiazdy poszła o krok dalej i zapytała się, ile waży. Szybko uzyskała odpowiedź: 51 kg. Jednak modelka, korzystając z okazji, zwróciła się do swoich fanek, które porównują się do innych kobiet. "Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie" - pokrzepiała internautki Kręglicka. "Nie mam też cierpliwości do liczenia kalorii. Dlatego, gdy pofolguję, jak właśnie teraz na wakacjach, staram się więcej ruszać, pływać, nawet siedzieć w wodzie. Codziennie nie odpuszczam też swoich ćwiczeń. Wtedy lepiej wchodzą kalorie" - dodała. Zdjęcia Anety Kręglickiej znajdziecie w galerii na górze strony.