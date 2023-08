Maryla Rodowicz swego czasu otrzymała kilka gorzkich słów ze strony byłego salezjanina, który aktualnie mieszka w Baranowie. Co dokładnie powiedział o wokalistce w 2021 roku? "Proszę popatrzeć na pyziałą twarz pani Rodowicz, a jeszcze bardziej na opuchniętą twarz pani Kozidrak. Dwa podgardla - jakby biskupem była. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny? (...) Minęło kilkadziesiąt lat i widzimy te podstarzałe gwiazdeczki - jedna ruszająca się niczym czarownica, druga na szczudłach, ale cały czas wiedzą, że innym ludziom podobają się te ich części ciała, które podobały się 30 lat temu". Mieszkańcy gminy domagają się koncertu wokalistki, aby utrzeć nosa duchownemu. My wiemy, co sądzi na ten temat sama zainteresowana.

Maryla Rodowicz zagra w gminie księdza, którą ją obrażał? Mamy komentarz

"Zorganizowanie koncertu Maryli Rodowicz w Baranowie na placu Zmartwychwstania byłoby nie tylko wielkim wydarzeniem artystycznym, ale również okazją do uczczenia 80. rocznicy urodzin tej wybitnej artystki, która przypada na 8 grudnia 2023 roku. Byłby to również sposób na podziękowanie jej za wkład w polską kulturę i za jej miłość do naszej ojczyzny" - czytamy w petycji osób z Tarnowa Podgórnego i okolic. W związku z prośbą mieszkańców zapytaliśmy menadżera wokalistki o jej stanowisko w tej sprawie.

Jeśli ktoś zaprosi Marylę i podejmie się organizacji koncertu, to z jej strony jest deklaracja: bardzo chętnie! - dowiadujemy się.

Maryla Rodowicz

Ksiądz Woźnicki nie może już odprawiać mszy

Duchowny, który wielokrotnie obrażał polskie sławy, został wydalony z zakonu w 2018 roku. Spłynęło na niego wiele skarg ze strony wierzących. Dziś ma zakaz nie tylko odprawiania mszy, ale i udzielania sakramentów. Wyrok w sprawie duchownego zapadł pod koniec 2021 roku. Po zdjęcia księdza oraz Rodowicz zapraszamy do galerii.