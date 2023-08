Jennifer Lopez w lipcu skończyła 54 lata. Gwiazda słynie z tego, że wygląda bardzo młodo i jest w świetnej formie, co zawdzięcza diecie oraz regularnym wizytom na siłowni. Piosenkarka zapewnia też, że nie stosuje botoksu, a gładka skóra to zasługa odpowiedniej pielęgnacji skóry i zdrowego stylu życia. Na nowym nagraniu pokazała, jak dba o cerę. Spotkała się jednak z falą negatywnych komentarzy.

Zobacz wideo Rytuał Jennifer Lopez, który odejmuje lat. Zajmuje mniej niż 5 minut

Jennifer Lopez bez makijażu i filtrów. Fani nie uwierzyli

Jennifer Lopez na nagraniu nakłada na twarz kosmetyki własnej marki. Podkreśla, że niedawno obchodziła 54. urodziny i "czuje się lepiej niż kiedykolwiek". "To ja, bez makijażu" - mówi na filmie. Podczas pielęgnacji użyła serum oraz kremu z filtrem. Powiedziała, że nakłada go codziennie i zaczęła, mając niewiele ponad 20 lat.

W tym filmie nie używam filtrów ani retuszu - zapewniła.

Internauci jednak nie do końca jej uwierzyli. "Wygląda fantastycznie. Młodziej niż 54 lata, ale zdecydowanie jest filtr na tym filmie. Lub specjalne oświetlenie. Widziałem jej inne zdjęcia i wygląda inaczej", "Dziewczyno przestań, wszyscy wiemy, że nie używasz własnych produktów, nie mówiąc już o odrobinie botoksu. Nadal jesteś piękna. Na pewno masz filtr", "To chyba żart, zacznij od usunięcia wszystkich tych filtrów instagramowych z twojej twarzy" - czytamy.

Jennifer Lopez od lat przedłużała włosy. Tak wyglądają w naturalnej odsłonie

Część osób stanęła jednak w obronie Jennifer Lopez. "Masz 54 lata, jesteś taka naturalna i piękna. To naturalne, że ludzie ci zazdroszczą i nienawidzą", "Naturalne piękno nigdy nie przemija" - piszą. A wy co myślicie o nagraniu piosenkarki? Nie jest do końca szczera z fanami? Więcej zdjęć Jennifer Lopez bez makijażu znajdziecie w galerii na górze strony.