Dotychczas Anna Lewandowska przyzwyczaiła fanów do codziennych relacji w mediach społecznościowych. Tymczasem słynna trenerka, którą obserwuje ponad pięć milionów obserwatorów, od 11 dni milczy. Dopiero 16 sierpnia manager trenerki w rozmowie z Pudelkiem wyjaśnił, co jest przyczyną jej nieobecności. "Powód nieobecności Anny Lewandowskiej jest bardzo prosty - przebywa na wakacjach. Dobiegają one końca i już wkrótce wróci do swoich codziennych obowiązków" - ujawnił.

Autorka książki o Annie Lewandowskiej wie, dlaczego zniknęła z internetu. Mówi o jej wakacjach

Okazuje się, że ten fakt nie dziwi autorki pierwszej biografii o żonie Roberta Lewandowskiego. Monika Sobień-Górska, która niedawno wypuściła na rynek książkę pt: "Imperium Lewandowska", w rozmowie z Plotkiem wyznała, co jakiś czas temu usłyszała od sportsmenki.

Z tego, co wiem, jest na wakacjach. Kiedy przeprowadzałam z nią wywiad w czerwcu, wspomniała mi, że ma zaplanowane wakacje w sierpniu i chce je spędzić bez telefonu - wyznała nam Monika Sobień-Górska.

Lewandowska zniknęła, a jej mąż? Przyłapano go na treningu. Mina wiele zdradza

Psycholożka poleca przerwę od mediów społecznościowych

Przypomnijmy, że nieobecność Anny Lewandowskiej w internecie spodobała się psycholożce Karolinie Tuchalskiej-Siermińskiej. "Jedno jest pewne, bycie osobą publiczną i aktywna obecność w mediach społecznościowych jest bardzo obciążające (wbrew temu, jak może to wyglądać z perspektywy obserwatora). Nawiązując do aktualnej nieobecności pani Ani - myślę, że warto przypomnieć i podkreślić, że taki odpoczynek, również od social mediów, powinien stać się pewnym standardem, który powinniśmy wprowadzać - jako zwykli użytkownicy, a szczególnie jako aktywni twórcy. Z perspektywy psychologa chciałabym zarekomendować swoisty urlop od pracy/obecności w social mediach. Taka przerwa pozwala złapać dystans, zmienić perspektywę, to profilaktyka dla naszego zdrowia, również psychicznego" - mówiła nam specjalistka. Więcej zdjęć Anny Lewandowskiej z rodziną znajdziesz w galerii na górze strony.

Życie w Hiszpanii służy Annie Lewandowskiej. "Mam taki moment w życiu, że trochę chcę się nacieszyć Barceloną, posiedzieć z fajnymi ludźmi, którzy są przy mnie nie dlatego, że jestem znana. Idę na bachatę, płacę za wejście sześć euro, w tym mam wliczonego drinka, nie jest to luksusowe miejsce, ale takie cool. Tam jestem Anią, a nie Anną Lewandowską" - mówi trenerka w książce "Imperium Lewandowska", w której autoryzowany jest tylko wywiad z nią, a którą można przeczytać od niecałego miesiąca. Monika Sobień-Górska poznała wiele faktów o żonie słynnego piłkarza, które zdradzili bliscy Ani, znajomi i współpracownicy.