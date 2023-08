Dariusz Kosiec szybko zyskał popularność dzięki udziałowi w hitowym show randkowym TVP "Sanatorium miłości". Mężczyzna dał się poznać jako pełen werwy senior, który nie boi się na głos mówić o swoich wymaganiach, jakie powinna spełnić jego potencjalna partnerka. Chociaż w programie spotykał się z dwiema uczestniczkami, Anitą i Joanną, to nie sprostały jego oczekiwaniom. Kierowca odnalazł szczęście poza kamerami u boku tajemniczej Joli. Para sformalizowała związek 28 lipca 2023 roku. Teraz opowiedzieli o formalnych szczegółach ślubu.

"Sanatorium miłości". Dariusz zrezygnował z intercyzy. "Ufamy sobie"

Narzeczeni coraz chętniej przed ślubem decydują się na spisanie intercyzy przedmałżeńskiej. Ten dokument pozwala im na zachowanie wyłącznej własności swojego majątku. Ułatwia to jego rozdzielenie w wypadku rozwodu. Temat ten pojawia się także często w mediach przy weselach znanych par. W rozmowie z ShowNews bohater "Sanatorium miłości" rozwiał wątpliwości fanów i wyznał, jakie on i jego partnerka mieli do tego podejście.

Po co nam to, przecież majątki, z którymi wchodzimy w to małżeństwo, zdobyliśmy przed ślubem, należą tylko do nas i nikt nie będzie ich dzielił. Ufamy sobie i teraz chcemy razem dorabiać się czegoś w życiu - mówił.

Od ślubu z Jolantą minęło już sporo czasu, ale Dariusz jeszcze z nią nie zamieszka

Dariusz na co dzień mieszka i pracuje w Norwegii. Chociaż 61-latek znalazł miłość w Polsce, nie zamierza, póki co wracać do kraju. Nie ukrywa, że wyemigrował w celach zarobkowych. Planuje zapracować na norweską emeryturę, która będzie mu się należeć dopiero po przepracowaniu określonego okresu.

Tak będzie jeszcze przez dwa lata, bo do tego czasu zostanę w Norwegii emerytem - zdradził Dariusz, tłumacząc, czemu nie mieszka jeszcze z Jolantą.

Po tym czasie senior planuje zamieszkać z małżonką w jej pięknym domu pod Inowrocławiem. W posiadłości Jolanty jest basen i duży ogród. Dariusz wyraził nadzieję, że na emeryturze będzie podróżował z ukochaną. Tymczasem nie rozwiązał jeszcze wszystkich spraw z byłą żoną. Wciąż walczy z nią o majątek, w skład którego mogą wchodzić nawet cztery mieszkania. Niemniej jednak nie żałuje ani grosza na Jolę. Podobno obsypuje ją prezentami z górnej półki. Więcej zdjęć bohaterów "Sanatorium miłości" znajdziecie w galerii.