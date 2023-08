Anna Lewandowska na pewien czas opuściła media. Przestała publikować posty oraz InstaStories. Pudelek postanowił skontaktować się z managementem trenerki, aby wyjaśnić tę niepokojącą kwestię. "Powód nieobecności Anny Lewandowskiej jest bardzo prosty - przebywa na wakacjach. Dobiegają one końca i już wkrótce wróci do swoich codziennych obowiązków" - dowiadujemy się z serwisu. Co z kolei słychać u męża Lewandowskiej?

Anna Lewandowska zrobiła przerwę od mediów. Sprawdzamy, co u Roberta

Podczas nieobecności trenerki w mediach jej mąż wciąż jest aktywny zawodowo. Lewandowski w trakcie przerwy swojej żony od Instagrama miał chociażby mecz z hiszpańską drużyną piłkarską Getafe. Spotkanie odbyło się 13 sierpnia na stadionie Coliseum Alfonso Pérez. Mecz zakończył się remisem - żadnej z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Po zdjęcia z tego starcia zapraszamy do galerii na górze strony.

Ostatnie wspólne zdjęcie Lewandowskich było pół miesiąca temu

Zagadka zniknięcia Anny Lewandowskiej rozwiązana. Menadżer wydał oświadczenie

Nie mamy pewności, czy Lewandowscy są obecnie razem na wczasach. Często wypoczywają wspólnie za granicą, co mogliśmy zauważyć na początku sierpnia. Anna Lewandowska zapozowała wówczas w kostiumie kąpielowym. Para zebrała jak zwykle mnóstwo ciepłych słów. "Jaka miłość i radość bije od was", "Fajnie się na was patrzy" - czytaliśmy w komentarzach. Nie zabrakło także głosów internautów, którzy są wiernymi kibicami FC Barcelony. "Dbaj o naszego zdobywcę trofeum, potrzebujemy go", "Wesprzyj Lewego, potrzebujemy go w 100 proc. w nadchodzącym sezonie" - pisali fani.