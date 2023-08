"You Can Dance - nowa generacja" było programem tanecznym emitowanym najpierw w TVP1, a następnie w TVP2. Udział w nim brali tancerze w wieku od 8 do 13 lat. Po trzech sezonach Telewizja Polska zdecydowała się jednak zrezygnować z formatu. Powodów można doszukiwać się w niskiej oglądalności i wysokich kosztach produkcji. W ten sposób posadę straciła Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Augustin Egurrola oraz Edyta Herbuś. Jednak żadne z nich nie musi się martwić bezrobociem, część z nich nie narzeka na pusty grafik, a do innych spływają już nowe propozycje. Nowakowska pochwaliła się na Instagramie, że wraca do innego programu, dobrze znanego widzom TVP.

Ida Nowakowska wraca do "Pytania na śniadanie". Spodziewaliście się?

Po tym jak w mediach pojawiły się informacje o tym, że TVP zrezygnowało z kontynuowania programu "You Can Dance - nowa generacja" fani zaczęli się zastanawiać, co dalej z jego jurorami i prowadzącymi. Najmniej martwić musi się pewnie Katarzyna Cichopek, która wciąż z Maciejem Kurzajewskim prowadzi "Pytanie na śniadanie" i gra w "M jak miłość". Dobrze radzi sobie również Ida Nowakowska, która jest jedną z większych gwiazd stacji.

Nowakowska zaszalała u fryzjera. Najpierw blond, a teraz?

Aktualnie celebrytka przebywa w Los Angeles, ale nie pozostawiła swoich fanów bez odpowiedzi. Za pomocą mediów społecznościowych poinformowała, że wraca do prowadzenia "Pytania na śniadanie". "Mam ogłoszenie, trochę hurtowo odpowiadając na wszystkie wiadomości, bo jest ich bardzo dużo. Kiedy będę w "Pytaniu na śniadanie"? Tak, jak mówiłam - 17 sierpnia, czyli już za chwilkę. Z Tomkiem oczywiście. "Pytanie na śniadanie", wielki powrót" - ogłosiła.

Nowakowska marzy, aby jej syn był ministrantem

Prezenterka TVP znana jest z tego, że nie kryje się ze swoją wiarą. Nowakowska jest osobą bardzo religijną i tak samo wychowuje swojego syna. Przyznała, że dużą wagę przykłada do codziennej modlitwy i niedzielnych mszy. Ma też wobec niego plany.

Wpadka w "Pytaniu na śniadanie". Błąd ortograficzny to nie wszystko

Nowakowska w rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyznała, że chciałaby, aby w przyszłości jej syn został ministrantem i pomagał przy mszach. "Wychowuję mojego synka w wierze katolickiej i bardzo lubimy razem modlić się codziennie i chodzić w niedzielę do kościoła. Obchodzimy święta kościelne i czytamy Biblię. Bardzo bym chciała, aby w przyszłości Maksymilian zechciał zostać ministrantem. Te wszystkie kościelne rytuały dodają naszym codziennym dniom specjalnego wymiaru i wyjątkowej wzniosłości" - mówiła. Więcej zdjęć Idy Nowakowskiej znajdziecie w galerii.