Jacek Łągwa od lat wraz z Michałem Wiśniewskim tworzy zespół Ich Troje i to właśnie z tej działalności jest znany w polskim show-biznesie. Na co dzień jednak stroni od medialnego życia, jednak tym razem zrobił wyjątek. Oznajmił fanom podjęcie przełomowego kroku w swoim życiu. Wszystko opisał na Instagramie.

Jacek Łągwa z zaskakującym newsem. "Nigdy nie jest za późno"

Artysta z Ich Troje postanowił zadbać o swoją edukację, dlatego też zapisał się na studia. "Kryzys wieku średniego objawia się na różne sposoby. Ja na przykład w wieku 54 lat… zostałem studentem Politechniki Łódzkiej, a dokładnie: Wydziału Elektrotechniki. W 2024 r. juwenalia będę oglądał z drugiej strony sceny" - wspomniał artysta w najnowszym poście na Instagramie. Część fanów jest zaskoczona decyzją Łągwy. Drudzy mu gratulują. "Znam ten ból dokształcania się mimo wieku. Powodzenia", "Nigdy nie jest za późno, aby robić to, na co ma się ochotę" - piszą obserwatorzy artysty. Co uważacie o jego decyzji?

Życie prywatne Jacka Łągwy. Rzadko kiedy o nim wspomina

Artysta jest w związku małżeńskim z Karoliną Raj. Stanęli na ślubnym kobiercu w 2020 roku, ale poznali się znacznie wcześniej, gdyż w 2007 roku, kiedy Łągwa wziął rozwód z pierwszą żoną. O obecnej partnerce pisał w jednym z postów na Instagramie: "Poznana 14 lat temu. Dostarcza sporo wrażeń i wywołuje jeszcze więcej emocji. Nie wszystkich lubi, mnie uwielbia i dlatego dokładnie rok temu została moją żoną". Po zdjęcia artysty zapraszamy do galerii zdjęć na górze strony.