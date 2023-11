O szkodliwości palenia nie trzeba chyba nikomu wspominać. To nałóg wyjątkowo paskudny, szkodzący nie tylko osobie uzależnionej, lecz także jej otoczeniu, które jest zmuszane do wdychania toksycznego dymu. Sięganie po papierosy od dawna jest passé, za to chwalenie się rzuceniem to powód do dumy. Wiele gwiazd chętnie wspomina o tym fakcie na swoich instagramowych profilach. Jak udało im się rzucić palenie?

Aneta Zając

Aktorka jakiś czas temu zdradziła, że od pięciu lat jest wolna od nałogu. Od czasu rzucenia palenia ma w telefonie zainstalowaną aplikację, dzięki której dowiaduje się, ile czasu i pieniędzy zyskała dzięki temu, że nie pali. "Zajrzałam dziś z ciekawości do aplikacji, którą założyłam pięć lat temu i powiem wam, że liczba niewypalonych papierosów, zaoszczędzone pieniądze, to wszystko oczywiście robi wrażenie, ale najbardziej działa na mnie wskaźnik czasu, który spędziłabym na 'fajce'" - napisała na Instagramie.

Anna Dymna

Aktorka również przez długie lata walczyła z nałogiem. W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła, że palenie było jej sposobem na radzenie sobie ze stresem. Anna Dymna powiedziała też, w jaki sposób przestała palić. Stało się to nagle i spontanicznie. "Podczas ostatniego sylwestra zeszłam z wieży mariackiej i coś mi się stało - przestałam palić. (...) W domu mam pełno papierosów, ale nie palę. Życzę wszystkim, żeby przestali palić tak jak ja - nagle, bez wysiłku. Coś mi się po prostu w głowie przestawiło, teraz mam ważniejsze rzeczy na głowie niż papierosy. Nie piję, nie palę, a żyję. Wszystkim radzę, żeby rzucili palenie, bo to osłabia płuca..." - powiedziała.

Joanna Opozda

Nie każdy być może wie, że z nałogiem walczyła też Joanna Opozda. Aktorka nie chwaliła się nim, ujawniła za to, w jaki sposób go rzuciła. Udało jej się, zanim zaszła w ciążę i to dzięki... lekturze. "Ja rzuciłam palenie po tej książce, polecam wszystkim, działa!" - powiedziała i pokazała poradnik, z którego korzystała.

Michał Koterski

Aktor nigdy nie ukrywał, że przez lata walczył z wieloma nałogami. Poradził sobie z nimi dzięki wierze w Boga. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" mówił, że zwalczył chorobę alkoholową i "obsesję ćpania". Z kolei palenie rzucił ponoć dzięki jednej z pielgrzymek do Medjugorie. "Miałem 40. urodziny. I wchodząc na Górę Objawień, poprosiłem Matkę Boską, żeby odebrała mi to ostatnie" - wyznał.

Marina Łuczenko

Choć dziś trudno sobie to wyobrazić, to wokalistka kiedyś była nałogową palaczką. Taki styl życia wiodła na początku swojej kariery, co ujawniła jej ówczesna menadżerka, Maja Sablewska. "Z Mariną zaczęłyśmy od rzucenia palenia. Gwiazda nie może palić 40 papierosów dziennie" - wyznała w rozmowie z magazynem "Show".

Dorota Szelągowska

Niestety, nie wszystkim tak dobrze idzie rzucanie palenia. Dorota Szelągowska znajduje się w gronie gwiazd, którym na razie nie udało się pozbyć nałogu. Mało tego, prezenterka nie ma oporów, by pokazywać się swoim instagramowym profilu z fajką w dłoni. W rozmowie z Żurnalistą ujawniła, że potrafi wypalić ponad 40 papierosów dziennie. - Dwie i pół, bo one są bardzo słabe i bardzo smaczne. Papieros to jest coś więcej niż dym, który wdychasz i zaspokojenie nałogu, ale też jednostka czasu na przykład. To jest nagroda, jak coś zrobisz, to robisz przerwę na papierosa. Najgorsze są te przerwy, kiedy siedzę nad jakimś projektem i wychodzę na papierosa i mam dwie osoby obok siebie: moją prawą i lewą rękę i wracam, i oni wiedzą, że za chwilę przewrócę cały projekt do góry nogami, bo papieros to jest ten moment, gdzie mogę nareszcie się skupić i oderwać... Funkcji, które pełnią papierosy w moim życiu, jest tyle... Ale nikogo nie zachęcam do palenia. Zaczynałam, jak miałam 13,14 lat? Ale zrobiłam sobie dwie przerwy na ciąże i dzieci - wyznała wtedy.

Katarzyna Grochola

Wygląda na to, że słabość Doroty Szelągowskiej jest rodzinna. Z paleniem nie może poradzić sobie bowiem również jej mama, Katarzyna Grochola. Mimo że pisarka walczy z nowotworem i przeszła już operację płuc, to jednak wciąż nie potrafi rzucić palenia. Ostatnio poprosiła fanów o pomoc. "Kochani, pomóżcie. Radziłam sobie w życiu z wieloma rzeczami, ale z tą jedną nie mogę sobie poradzić. Popalam. Mimo że dzwony ostrzegawcze w całym świecie chyba dzwonią, żebym się ratowała. Rzuciłam palenie, teraz znowu popalam. Jestem na desmoksanie, przeczytałam książkę Allena Carra, może macie jakiś sposób, który mi pomoże?" - spytała na Instagramie.

Post poruszył jej fanów, którzy zaczęli dzielić się swoimi historiami. "Silna wola i przeświadczenie, że palenie papierosów to zbrodnia na samym sobie, a przecież ja jestem dla siebie najważniejszy", "Po prostu silna wola, nic innego nie pomoże. Ja tak zrobiłam 20 lat temu, powiedziała, że palenie nic nie daje. Trzeba tylko chcieć! Zdrowie najważniejsze. Powodzenia i zdrówka" - pisali.