Józef Wojciechowski zajmuje się tworzeniem nie tylko domów i mieszkań, ale także aparthoteli. Deweloper co roku trafia na listę 100 najbogatszych Polaków według Forbesa. 76-letni miliarder jest także właścicielem hotelu w Krynicy Zdrój, gdzie zresztą poznał swoją obecną partnerkę, Patrycję Tuchlińską. Przed modelką w życiu mężczyzny były inne kobiety, równie młode i równie piękne. Czym się zajmowały? Więcej zdjęć Wojciechowskiego i jego partnerek znajdziesz w galerii na górze strony.

Kobiety Józefa Wojciechowskiego. Michnowicz i Pruska

Wojciechowski ma za sobą już kilka poważnych relacji. Przez jakiś czas miliarder mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Z pierwszą żoną, o której niewiele wiadomo, mężczyzna ma trzy córki. Drugą żoną Wojciechowskiego, od 2013 roku, była Laura Michnowicz, modelka, która zdobyła m.in. tytuł Miss Lata w Koszalinie w 2005 roku. Kobieta jest młodsza od miliardera o 37 lat. Urodziła mu dwóch synów, ale związek po jakimś czasie się rozpadł. Teraz Michnowicz jest w zupełnie nowej relacji. W 2017 roku Wojciechowski poznał się z Beatą Pruską. Kobieta występowała w "Damach i wieśniaczkach", a także zdobyła tytuł Miss Polski i Runner Up Miss Elegant Universe 2018. Pruska jest o 45 lat młodsza od Wojciechowskiego. Modelka bardzo często podkreślała chęć wzięcia ślubu z miliarderem, niestety związek dosyć szybko się rozpadł.

Kim jest Patrycja Tuchlińska, obecna partnerka Wojciechowskiego?

Tuchlińska i Wojciechowski poznali się w 2018 roku, w hotelu należącym do miliardera, podczas jednego z pokazów Ewy Minge. Była modelka jest absolwentką inżynierii mechanicznej, ale obecnie nie pracuje. Zajmuje się domem i dwuletnim synem, którego para doczekała się po trzech latach związku. Tuchlińska jest o 48 lat młodsza od Wojciechowskiego, ale jak widać, parze nie przeszkadza to w tworzeniu szczęśliwej rodziny. ZOBACZ TEŻ: Patrycja Tuchlińska i jej starszy partner miliarder obdarowali syna drogimi prezentami. Co w nich było?

