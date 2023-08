Sierpień to naprawdę intensywny czas dla wszystkich rolników. Nie inaczej było w przypadku Bardowskich, którzy musieli uporać się ze żniwami. Przez ostatnie tygodnie zarówno Grzegorz, jak i Anna ramię w ramię pracowali przy zbieraniu plonów. Wreszcie przyszedł czas na upragniony urlop. Co prawda para już w tym roku była na wakacjach, ale teraz małżonkowie postanowili skorzystać z wolnego czasu i ponownie zabrać dzieci do wyjątkowego miejsca. Tym razem padło na jezioro Czorsztyńskie, a apartament, w którym się zatrzymali, powala z nóg. Więcej zdjęć z miejsca, w którym zatrzymali się Bardowscy znajdziesz w galerii na górze strony.

Bardowscy z "Rolnik szuka żony" nie muszą płacić za nocleg w drogim apartamencie

Już od dłuższego czasu Anna sugerowała, że tym razem miejscem ich urlopu będzie Polska. Rodzina spakowała walizki i wyjechała nad jezioro, blisko granicy ze Słowacją. Nie zabrakło wyjątkowych zdjęć z apartamentu, w którym się zatrzymali. Na ujęciach możemy zobaczyć piękny widok na jezioro, elegancką kuchnię i przestronny salon. Okazuje się, że za trzy noce, czteroosobowa rodzina musiałaby zapłacić ok. 3400 zł. Bardowscy jednak nie muszą wydawać żadnych pieniędzy, ponieważ ich popularność sprawiła, że dostali zaproszenie w zamian za pokazanie i zareklamowanie miejsca.

Ania Bardowska pokazała, co zarejestrowała kamera w nocy. "To straszne"

"Rolnik szuka żony" kiedy kolejna edycja programu?

Program cieszy się sporą popularnością wśród widzów. Nic dziwnego, że TVP zdecydowało się na emisję kolejnego sezonu. Nowe odcinki będziemy mogli obejrzeć już 17 września na antenie TVP. Ostateczna lista uczestników nie jest jeszcze znana. Program ponownie poprowadzi Marta Manowska.