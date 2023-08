Anna Lewandowska to obecnie gwiazda światowego formatu. Zachwycają się nią nie tylko rodacy, ale i zagraniczne pisma czy piłkarscy kibice. Odkąd rodzina Lewandowskich przeprowadziła się do Barcelony, gdzie Robert gra w tamtejszym klubie, trenerka stara się stworzyć przestrzeń także dla hiszpańskich obserwatorów. Organizuje eventy w stolicy Katalonii, uczy się języka, ma w planach rozwijać markę w tym kierunku. Nie da się ukryć, że Lewandowska jest bardzo zabiegana. Zawsze jednak znajdowała czas na kontakt z obserwatorami. Teraz jednak milczy i to już od 11 dni.

Anna Lewandowska zniknęła z Instagrama. Potrzebowała odpoczynku?

Żona Roberta Lewandowskiego prowadzi kilka biznesów, które prężnie się rozwijają. Oprócz tego razem z mężem wychowują dwie córki: sześcioletnią Klarę i trzyletnią Laurę. Jest też bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 5,4 miliona użytkowników. Zamieszcza tam prywatne kadry, treningi, przepisy, reklamuje własne produkty, organizuje Q&A i nie tylko. Lewandowska przyzwyczaiła fanów, że są z nią w stałym kontakcie i dostają dzienną dawkę pozytywnej energii. Jednak od 11 dni "Lewa" milczy. Fani zaczęli to zauważać i pisać komentarze pod ostatnim zdjęciem. Dlaczego mogła zniknąć z Instagrama? Zapytaliśmy o ocenę psycholog Karolinę Tuchalską-Siermińską. "Każde założenie, które przyjmiemy, będzie tylko spekulacją, ponieważ nie wiemy, jaka jest przyczyna nieobecności pani Anny Lewandowskiej" - zaznaczyła psycholożka.

Anna Lewandowska zniknęła z Instagrama. Agata Rubik ma własną teorię

Jedno jest pewne, bycie osobą publiczną i aktywna obecność w mediach społecznościowych jest bardzo obciążające wbrew temu, jak może to wyglądać z perspektywy obserwatora. Nawiązując do aktualnej nieobecności pani Ani, myślę, że warto przypomnieć i podkreślić, że taki odpoczynek również od social mediów powinien stać się pewnym standardem, który powinniśmy wprowadzać - jako zwykli użytkownicy, a szczególnie jako aktywni twórcy.

Karolina Tuchalska-Siermińska zaznaczyła, że odpoczynek od mediów społecznościowych powinien być koniecznością, także dla zdrowia psychicznego. "Z perspektywy psychologa chciałabym zarekomendować swoisty urlop od pracy/obecności w social mediach. Taka przerwa pozwala złapać dystans, zmienić perspektywę, to profilaktyka dla naszego zdrowia, również psychicznego".