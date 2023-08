Ruszyły nagrania piątej edycji "The Voice Senior". Tym razem popisy muzykalnych seniorów ocenia Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik i Halina Frąckowiak - nowa trenerka show. W programie niespodziewanie zabraknie Piotra Cugowskiego, który trenował emerytów w dwóch poprzednich odsłonach programu TVP2. Dlaczego? To wyjaśnił nam menadżer piosenkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland" [fragment]

To w TVP zrezygnowali z Piotra Cugowskiego

Gdy w lutym skończyła się czwarta edycja "The Voice Senior", Piotr Cugowski, który polubił pracę trenera, napisał na Instagramie: "Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji". Mimo dobrych chęci piosenkarza jego marzenie się nie spełni. Choć nic tego początkowo nie zapowiadało, co zdradził nam menadżer Cugowskiego.

Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji "The Voice Senior", lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia - powiedział Plotkowi Maciej Durczak.

Następczyni Piotra Cugowskiego o pracy w "The Voice Senior". "Poznaję bratnie dusze"

W trakcie pierwszych dni nagrań piątej serii artystka debiutująca w roli trenerki podzieliła się spostrzeżeniami na temat nowych uczestników "The Voice Senior". Zdjęcia obecnego składu trenerskiego show TVP2 znajdziesz w galerii na górze strony. "Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania" - oznajmiła autorka takich hitów jak "Papierowy księżyc", "Bądź gotowy do drogi" czy "Oj, czekam ja, czekam". "Przez całe życie poznajemy różnych ludzi. Tutaj poznaję bratnie dusze od strony muzycznej. Przyglądam się im, zastanawiam się, jak to się stało, że kochają muzykę, śpiewają" - dodała Halina Frąckowiak. Przypomnijmy, że w czwartej edycji muzycznego programu TVP2 pieczę nad uczestnikami roztoczy powracająca do formatu Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.

Piotr Cugowski instagram.com/piotrcugowski_official