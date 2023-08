Telewizja Polska rezygnuje z programu "You can dance - nowa generacja". Wirtualne media nieoficjalnie dowiedziały się, że koszty formatu przy jego poziomie oglądalności były dla TVP zbyt wysokie. W związku z tym posadę stracili prowadzący i jurorzy: Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Edyta Herbuś. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz zapewnił jednak, że "mają inne propozycje". Na Facebooku Szymona Majewskiego pojawił się post, w którym zakpił z gwiazdy "M jak miłość" i znanego choreografa.

REKLAMA

Zobacz wideo Cichopek o córce. Zabiera ją na plan "You Can Dance"

Szymon Majewski kpi z Katarzyny Cichopek i Agustina Egurroli

Badania wskazały, że między pierwszym a drugim sezonem widownia tanecznego show zmniejszyła się o 220 tys. widzów. "Nagrania do drugiej serii ruszyły już w lipcu ub. r. Tymczasem w tym roku dotąd nie zaplanowano nawet castingów, co sugerowało, że TVP z 'You can dance' może zrezygnować, co ostatecznie nastąpiło" - podawał serwis Wirtualne media. Szymon Majewski postanowił odnieść się do informacji, która pojawiła się w mediach na temat zakończenia show. Dziennikarz i satyryk często komentuje bieżące wydarzenia w mediach społecznościowych.

Była Hakiela wsparła Cichopek. Tancerz wprost mówi, co o tym myśli

TVP zdejmuje z anteny program "You can dance". Zdjęcie tanecznego programu smuci prowadzących Cichopek i Egurrolę, bo tak bardzo lubią tańczyć jak im zagrają na Woronicza - skwitował.

Co dalej z gwiazdami show "You can dance - nowa generacja"?

Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska raczej nie muszą się martwić o swoją pozycję w stacji. Obie prowadzą "Pytanie na śniadanie", a także koncerty i wydarzenia organizowane przez nadawcę publicznego. Cichopek oprócz tego wciąż gra w serialu "M jak miłość". Nie do końca wiadomo, co dalej z Agustinem Egurrolą i Edytą Herbuś. Na razie nie poinformowano, jakie propozycje dostali. Zdjęcia gwiazd programu znajdziecie w galerii na górze strony.