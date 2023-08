Dominika Gawęda w 2006 roku dołączyła do zespołu Blue Cafe po tym, jak z grupą pożegnała się Tatiana Okupnik. Artystka rzadko udziela wywiadów i chroni swoją przestrzeń. O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele. Jest szczęśliwą żoną i spełnioną artystką. Kim jest jej mąż? To znany muzyk. Połączyła ich wspólna pasja.

Blue Cafe i Pectus to związek idealny

Dominika Gawęda od 2017 roku jest szczęśliwą żoną Macieja Szczepanika, członka zespołu Pectus. Uczucie artystów od początku budziło wiele emocji w świecie muzycznym. Przez długi czas oboje twardo zaprzeczali wszelkim plotkom, jakoby miało łączyć ich coś więcej. A pierwsze wieści o związku muzyków pojawiły się już w 2014 roku. Zakochani poznali się po jednym z koncertów dzięki wspólnym znajomym. Maciej Szczepanik z miejsca stracił głowę dla Dominiki.

Od razu złapali wspólny język, ale zanim poszli na pierwszą randkę, minęło sporo czasu. Maciek musiał się nagimnastykować, żeby zdobyć Dominikę - donosił ich znajomy za pośrednictwem "Flesza".

Zakochani trzymali swój związek z dala od mediów. Artystka nie posiada Instagrama. Jest za to aktywna na profilu zespołu. Wspólnymi zdjęciami częściej dzieli się Maciej na własnym koncie. Dominika Gawęda i Maciej Szczepanik nie obnosili się ze swoim uczuciem, nie pozowali razem na ściankach oraz nie komentowali plotek. O tym, że od lat łączy ich coś więcej, bardzo duża część osób dowiedziała się dopiero po ślubie w 2017 roku. "Potwierdzam plotki. Ślub niebawem. Będzie w Polsce, w gronie przyjaciół i rodziny. Mój ślub będzie jak z bajki, to moja słodka tajemnica. Miłość nie jest na sprzedaż, nie będzie wspólnej okładki. Proszę paparazzi, by mnie nie tropili, będzie paru ochroniarzy z dobermanami" - mówiła wokalistka Blue Cafe w rozmowie z TVN.

Marzenia o powiększeniu rodziny

29 lipca 2023 roku małżeństwo świętowało szóstą rocznicę ślubu. Artystka przed laty deklarowała gotowość na powiększenie rodziny. Miała wówczas pewne obawy dotyczące macierzyństwa. "Czasami zastanawiam się, jaką będę mamą, nie mam bowiem żadnego doświadczenia z dziećmi. Podejrzewam, że mogłabym je trochę rozpieszczać. Na razie jednak postanowiłam sprawić sobie inne dziecko. Kupiliśmy psa shih tzu, którego nazwaliśmy Disney" - mówiła w 2017 roku na łamach "Faktu". Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii u góry strony.