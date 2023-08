Katharine McPhee jest znaną amerykańską piosenkarką i autorką tekstów (okazjonalnie również aktorką). W 2018 roku zaręczyła się z Davidem Fosterem. Para pobrała się rok później w kościele St. Yeghiche Armenian Apostolic Church w Kensington. W 2021 roku przyszedł na świat syn pary. Więcej wspólnych zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Socha o niani swoich dzieci

Niania Katherine McPhee zmarła w salonie samochodowym. Kobieta miała 55 lat

Katherine McPhee i David Foster są wziętymi specjalistami w swoich branżach i dlatego, aby łączyć wychowywanie dziecka z obowiązkami zawodowymi, zdecydowali się na nianię. Obecnie McPhee była w trakcie trasy koncertowej po Azji, jednakże jej rodzinę spotkała duża tragedia, szybko określona przez zagraniczne media "horrorem w salonie samochodowym". Okazało się, że niania dziecka gwiazdy miała tam wypadek, w wyniku którego zmarła. Yadira Calito i dwóch pracowników (w wieku 23 i 35 lat) salonu Toyoty zostało potrąconych przez 84-latkę w zeszłym tygodniu.

David Foster spodziewa się dziecka. Ciążę małżonki uczcił na kolacji z Meghan Markle

Jak donosi "The Mirror", policja potwierdziła, że osoba kierująca pojazdem przyspieszyła z "nieznanych powodów" i "zderzyła się z kilkoma osobami", które znajdowały się w salonie. Obrażenia odniosło dwóch pracowników i klient. Cała trójka została przewieziona do szpitala, jednakże Calito nie udało się uratować. Dwójka pozostałych ofiar doznała niegroźnych obrażeń. Funkcjonariusze dodali, że śledztwo jest w toku i jak dotąd nie dokonano żadnych aresztowań. Zaapelowali do kierowców, by podróżowali z "należytą ostrożnością, bez rozpraszania uwagi" i pamiętali o "potencjalnych zagrożeniach".

David Foster z synkiem https://www.instagram.com/katharinefoster/