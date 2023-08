Piotr Rubik podczas live'a ocenił kierowców w USA. Ulżył sobie: Debile

Pod koniec lipca Agata i Piotr Rubikowie wyprowadzili się z Polski i zamieszkali w Miami. Od tego momentu małżonkowie regularnie informują fanów, co u nich słychać. Pokazali już swoje mieszkanie z widokiem na ocean, pierwsze zakupy, a także pochwalili się, że zdali na tamtejsze prawo jazdy. Agata Rubik chętnie też zaprasza obserwatorów Instagrama na nagrania live. Tym razem nadawała podczas jazdy samochodem. Od razu zaznaczamy, że kierowcą był jej mąż, a ona siedziała na miejscu pasażera.

Piotr Rubik o kierowcach na ulicach USA. Ulżył sobie

Agata Rubik opowiadała m.in. o ich mieszkaniu, o planach na przyszłość, a także o szkole córek, bowiem polscy obserwatorzy stwierdzili, że "ponoć nie są za dobre". Po drodze Rubikowie minęli wypadek, a także komentowali to, co widzą na drodze. W pewnym momencie Piotrowi Rubikowi puściły nerwy i bez skrępowania wyraził, co myśli o kierowcach na ulicach USA. "Jeżdżą jak idioci" - mogliśmy usłyszeć w tle. "Jakby przyjechali do Europy, to by się nauczyli. Wszyscy na drodze to debile" - grzmiał. Dodał też, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Później Agata Rubik zmieniła temat, jednak po pewnym czasie powróciła do słów Piotra Rubika.

Rubik pokazała nowy samochód. "Skromny, ale błyszczący"

Internauci komentują słowa Piotra Rubika. Postanowił doprecyzować wypowiedź

Internauci skomentowali to, co usłyszeli od kompozytora na temat tamtejszych kierowców. Piotr Rubik postanowił się więc wytłumaczyć. "Nie wszyscy to debile, tylko ci, co jeżdżą jak debile" - zwrócił się do oglądających live'a. Wyjaśnił też, że chodziło mu o tych, którzy nie włączają kierunkowskazów i jeżdżą slalomem. Agata i Piotr Rubikowie zdecydowali, że nie zapiszą live'a, gdyż był on urządzony dość spontanicznie. Ich zdjęcia, a także kadry z amerykańskiego mieszkania Rubików, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

