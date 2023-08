Córka Apoloniusza Tajnera jest w związku z pięściarzem Mariuszem Wachem. Partner dodaje Dominice Tajner otuchy na każdym kroku, a ona nie pozostaje mu dłużna. Udostępniła w sieci post Wacha, gdyż zmarła jego mama, którą bardzo kochał. Jakimi słowami Tajner pożegnała Dorotę Wach?

Dominika Tajner we łzach. Pożegnała mamę partnera

"Wczoraj odeszła cudowna kobieta, mama Mariusza Wacha. Dorotko, nie mówię żegnaj, lecz do zobaczenia. Kondolencje przekazuję wszystkich najbliższym Dorotki. (...) Spoczywaj w spokoju…" - wspomniała z żalem Dominika Tajner na Instagramie. Dorota Wach odeszła w wieku 65 lat. Spełniała się jako żona, mama, babcia i siostra. Na zdjęciu, które dodała Tajner możemy zauważyć szczegóły nabożeństwa żałobnego. Pod postem influencerki nie brakuje kondolencji.

Bardzo mi przykro. Wyrazy współczucia dla całej rodziny i przytulam - napisała jedna z internautek.

Jak Dominika Tajner poznała obecnego partnera?

"Poznaliśmy się przez jego kolegę. Rozmawialiśmy przez internet, widzieliśmy się na początku tylko przez kamerkę. I jak wrócił w zeszłym roku z walki, która odbyła się w Kanadzie, to przyjechał do mnie i już tak został" - wspominała partnerka Mariusza Wacha dla cozatydzien.tvn.pl. Z okazji rocznicy związku Tajner pokusiła się o nieco bardziej romantyczne wyznanie. "Czas leci jak szalony. Tak sobie myślę, że jestem jednak szczęściarą. Mam przy sobie wspaniałego człowieka, wielkiego sportowca i super partnera! Na zdjęciach wydaje się groźny, ale w życiu jest kochany! Kocham" - oznajmiła na Instagramie. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii zdjęć.