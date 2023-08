Agata Duda zbiera wiele pozytywnych komentarzy dotyczących stylizacji. Jej fryzura natomiast rzadko kiedy jest komentowana - Pierwszą Damę kojarzymy od wielu lat z krótkimi blond włosami. Niedawno jednak zmieniła cięcie. Ma teraz nieco dłuższe pasma. Zobaczcie, jak obecnie wygląda żona Andrzeja Dudy.

Agata Duda zachwyca w nowej fryzurze. Mała, ale jednocześnie wielka zmiana

"Agata Duda postawiła na radykalną metamorfozę. Pierwsza dama znacząco zapuściła włosy i wygląda teraz o wiele młodziej. Linia cięcia optycznie wysmukliła twarz i wizualnie poprawiła cały owal. Mimo, że kolor włosów nie uległ zmianie, to różnica widoczna jest gołym okiem. Ta zmiana to zdecydowanie zmiana na lepsze" - ocenił stylista Michał Musiał. Co sądzicie o metamorfozie żony Andrzeja Dudy?

Agata Duda, Andrzej Duda Fot. East News

Agata Duda zbiera pochwały z powodu nowych włosów. Otrzymała krytykę z powodu innego elementu wyglądu

Osobom publicznym zdarza się zaliczyć wpadkę modową. Duda również ma taką na swoim koncie - na jedno z wyjść założyła różową sukienkę, która nie była najlepszym wyborem. "O ile kolor kreacji nie był zły, to konstrukcja ją pogrążyła. Wygląda jak odwłok. Asymetria na biodrach wyglądała bardzo dziwnie. Do tego te zamszowe szpilki w bledszym odcieniu. Zdecydowanie nie. Czasem lepiej postawić na klasykę" - mówił Maciej Musiał. Po zdjęcia kreacji zapraszamy tutaj. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej galerii - to tam zobaczycie inne zdjęcia fryzury Dudy.