Od dawna wiadome jest, że książę William i książę Harry nie pałają do siebie sympatią. Synowie króla Karola III od kilku lat nie utrzymują bliższych relacji, a ich kontakty zostały ograniczone do absolutnego minimum. Bracia wybrali także inne ścieżki życia. William piastuje swoje stanowisko w brytyjskiej rodzinie królewskiej wraz z żoną oraz trójką dzieci. Z kolei Harry zrezygnował ze swoich funkcji i wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Od jakiegoś czasu media donoszą, że w życiu młodszego brata gorzej się wiedzie. Harry i Meghan Markle liczyli na wiele współprac za oceanem. Nie mogli się bardziej pomylić. Niedawno Spotify postanowiło zerwać z nimi kontrakt. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki, że w trudnych chwilach Harry mógł liczyć na pewną pocieszycielkę. Czy aby na pewno?

Zobacz wideo Książę William i księżna Kate w pierwszym wystąpieniu po pogrzebie królowej Elżbiety II. Oboje nadal w czerni

Księżna Kate dzwoni wieczorami do księcia Harry'ego? Królewski informator rozwiał wątpliwości

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się nietypowe doniesienia. Zagraniczne media przekazały plotki, według których księżna Kate miała wydzwaniać do swojego szwagra, księcia Harry'ego. Ponadto żona Williama miała robić to za plecami męża, aby powiedzieć mu "żeby trzymał głowę do góry i nie martwił się zbytnio tymczasowymi niepowodzeniami". Rzekome "nocne telefony" nie zostały w żaden sposób skomentowane przez rodzinę brytyjską. Sprawę podjęli jednak królewscy eksperci, którzy przekazali informacje Fox News Digital.

Książę William i księżna Kate Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

Plotki zostały rozwiane przez Kinseya Schofielda, który prowadzi podcast "To Di For Daily". Mężczyzna stwierdził, że jego informatorzy z Pałacu Kensington twierdzą, że doniesienia nie mają w sobie prawdy. "Księżna Walii nie dzwoni późno w nocy do Harry'ego. Kate bardzo szanuje księcia Williama i nie zrobiłaby niczego za jego plecami. Myśl o tym, że wyczołgałaby się z łóżka, żeby zadzwonić, jest dość głupia" - wyznał Schofield. Więcej zdjęć członków brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

Konflikt między Harrym i Williamem nadal trwa. Od czego się zaczęło?

Jakiś czas temu wyszło na jaw, od czego zaczął się konflikt królewskich braci. Okazało się, że książę William i książę Harry pokłócili się tuż po zaręczynach młodszego syna Karola III z Meghan Markle. Ogromny spór między mężczyznami rozpoczęło jedno pytanie. Tuż po tym, jak ślub młodszego brata został potwierdzony, William miał zadać pewne pytanie. "Jesteś tego pewien?". W tamtej chwili Harry miał wpaść w panikę. "Próbujesz zniszczyć ten związek, zanim się jeszcze zaczął" - miał zareagować. Od tamtego momentu stosunki Williama i Harry'ego pozostają oschłe.