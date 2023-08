Brittany Neff od wczesnej młodości zmagała się z otyłością, która w miarę upływu czasu tylko się pogłębiała. Jednak dzięki pomocy jednego z dawnych znajomych i własnej silnej woli zdołała podjąć walkę o swój wygląd, jak i zdrowie. Dziś może pochwalić się naprawdę olbrzymim sukcesem - do tej pory zgubiła już 150 kilogramów i wcale nie zamierza osiąść na laurach. Wręcz przeciwnie - Brittany wciąż walczy o zdrową sylwetkę, a swoje zmagania dokumentuje na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 150 tysięcy osób, które tym samym motywuje do działania.

REKLAMA

Zobacz wideo Przerwa na kawę z Sylwią Bombą. "Ważyłam prawie 90 kg. Schudłam 30 kg"

Dawniej była bardzo otyłą młodą kobietą. Schudła już 150 kilogramów

Brittany miała problem z utrzymaniem prawidłowej wagi już jako nastolatka, bo bardzo źle się odżywiała i prowadziła niewłaściwym tryb życia. Doszło do tego, że miała problem z codziennymi czynnościami i pojawiły się u niej również poważne problemy ze zdrowiem. Punktem zwrotnym w jej życiu było spotkanie po latach ze znajomymi z liceum. Jak relacjonowała w mediach społecznościowych Brittany, otrzymała wówczas propozycję pomocy od kolegi, który jest trenerem personalnym. Pierwszym krokiem do przemiany młodej kobiety było zważenie się, do czego była zmuszona użyć wagi przemysłowej, bo zwykle nie miały aż takiej skali. Jak się okazało, Brittany ważyła wtedy 514 funtów, czyli ponad 233 kilogramy. To jej uświadomiło, jak bardzo się zaniedbała i zmotywowało do podjęcia walki o swoje zdrowie, a może i życie.

Dominika Ostałowska przeszła ogromną metamorfozę. Jadła jak jaskiniowiec

Walkę o zdrową sylwetkę zaczęła w 2016 roku. Schudła już 150 kilogramów

Brittany zaczęła walczyć o siebie w 2016 roku i do tej pory schudła już 150 kilogramów, czyli ponad połowę swojej wcześniejszej wagi. Jednak wciąż ma jeszcze nadwagę, z którą aktywnie walczy poprzez zdrowe odżywianie i uprawianie sportu. Obecnie Brittany waży 81 kilogramów i dalej mocno pracuje nad sylwetką, a także pomaga innym w osiągnięciu zdrowej wagi.

Sama została trenerką personalną i uczy innych, jak zdrowo się odżywiać i jak właściwie planować treningi. Założyła w tym celu stronę internetową, poprzez którą można się z nią skontaktować i umówić na konsultacje. Działa również na TikToku, gdzie otrzymuje wiele wsparcia od komentujących. "Wyglądasz wspaniale", "Wow dziewczyno! Udało ci się!" - piszą internauci. Więcej zdjęć odchudzonej i odmienionej Brittany znajdziecie w naszej galerii.