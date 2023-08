"The Voice Senior" daje szansę zaistnienia w branży muzycznej przedstawicielom starszego pokolenia. Seniorzy próbują swych sił pod okiem cenionych polskich muzyków. Nadchodząca edycja zapowiada się obiecująco. Będziemy mogli podziwiać nową trenerkę. Domyślacie się już, kto dołączy do grona trenerów?

Zmiany w "The Voice Senior". Zamiast Cugowskiego wystąpi znana śpiewaczka

Uczestnicy, którzy ukończyli 60. lat będą mogli rozwijać się w 2024 roku pod okiem Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej oraz Tomasza Szczepanika. Czwarty fotel zajmie nie Cugowski, a Halina Frąckowiak. "Muzyka jest dla naszych uczestników możliwością spełnienia siebie. Pozwala im żyć naprawdę i w muzyce są do końca. Bywa też tak, że mamy już uformowanych wokalistów czy wokalistki i właściwie nie musieliby startować w programie, ale decydują się na to. Według mnie robią to po to, aby pokazać, że są, że mają światu jeszcze dużo do zaoferowania" - oznajmiła autorka takich hitów jak "Papierowy księżyc", "Bądź gotowy do drogi" czy "Oj, czekam ja, czekam".

Halina Frąckowiak KAPiF

Nowa rola Frąckowiak to duża odpowiedzialność

"Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu. My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór. Naszym zadaniem jest wyłowić i ofiarować możliwość większego istnienia tym, który mają ogromny talent, ale nie zaniedbać też tych, którzy nie są gotowi, aby pójść dalej" - dodała Frąckowiak. Przyszłą edycję show poprowadzą Marta Manowska i Rafał Brzozowski. Po zdjęcia wokalistki zapraszamy do galerii.