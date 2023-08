Katarzyna Sokołowska od ponad roku jest mamą. Reżyserka pokazów mody urodziła pierwsze dziecko w wieku 49 lat. Dziś mały Ivo jest oczkiem w głowie rodziców, a jurorka "Top Model" stara się chronić prywatność chłopca i unika pokazywania jego zdjęć w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak zdecydowała się opublikować najnowszą fotografię pociechy. Maluch rośnie jak na drożdżach.

Katarzyna Sokołowska pokazała nowe zdjęcie syna. Ivo Lew miesiąc temu skończył rok. "Cudowny chłopczyk"

Katarzyna Sokołowska zgromadziła na swoim profilu niemal 400 tysięcy obserwujących. Jurorka "Top Model" rzadko chwali się jednak kadrami, na których widoczny jest jej syn. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i pokazała nowe zdjęcie Ivo Lwa. Na fotografii chłopiec ma na sobie okulary przeciwsłoneczne.

Rok i miesiąc - napisała pod postem dumna mama.

Pociecha celebrytki od razu skradła serca fanów. "Cudowny chłopczyk", "Jaki słodziak, cudne zdjęcie", "Będzie szyku zadawał... Oj mamuś… Nie upilnujesz go" - zachwycali się w komentarzach. Niektórzy nie mogli nadziwić się, jak szybko rośnie maluch. "Przecież ten skrzacik przed chwilką się pojawił a tu już ząbki, szejdsy, tylko patrzeć aż dziewczyny zacznie rodzicom przedstawiać" - zauważyła jedna z komentujących.

Katarzyna Sokołowska zdradziła, jak łączy karierę z macierzyństwem. "Mam duże wsparcie "

Katarzyna Sokołowska wróciła do pracy niedługo po porodzie. W rozmowie z Plotkiem reżyserka pokazów mody zdradziła, jak udaje jej się pogodzić życie zawodowe z macierzyństwem. "Mam duże wsparcie rodziny, mojego partnera i tej rodzinnej sytuacji. Wsparcie niani. Jestem świetnym organizatorem, umiem od zawsze poukładać sobie ten świat, ale oczywiście się nie wysypiam, to jest naturalne. (...) To moje macierzyństwo takie wyczekane i wytęsknione powoduje to, że to jest część tego życia - wstawanie, te emocje dziecka, to jest coś, co ja kocham obserwować i po prostu w tym uczestniczyć" - wyznała.