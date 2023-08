Mimo że od zakończenia "Rancza" minęło już siedem lat, produkcja TVP1 cały czas cieszy się zainteresowaniem widzów. Tak jak i obiekty, w których kręcono serial. Przypomnijmy, że słynna ławeczka i sklep lata świetności mają za sobą. A jak się ma posiadłość babki-zielarki, w którą wcielała się Grażyna Zielińska? Kilka lat po zakończeniu zdjęć do "Rancza" informowano, że dom Zofii popadł w ruinę i był w opłakanym stanie. Na początku roku internauci donosili, że w ogóle został rozebrany, ale to nie koniec informacji związanych z działką z "Rancza". Teraz wiele emocji wzbudza dom, który ma właśnie budować się na działce, na której kręcono słynny serial.

Zobacz wideo Część Wilkowyj dziś. Tak wygląda kultowa ławeczka z "Rancza"

Koniec domu babki-zielarki. Działka z "Rancza" zyskała drugie życie

Dom zielarki z "Rancza" był starą chałupą z drewna i znajdował się faktycznie na skraju lasu w miejscowości Jeruzal. Jak czytamy na Ranczopedii: "Ziemia wraz z domem została w 2022 roku nabyta przez prywatne osoby i 23.11. dom babki został rozebrany". Zanim to się stało, przez kilka lat stał pusty i był w opłakanym stale. Po zakończeniu zdjęć do serialu, nie było w nim mebli. Swego czasu youtuberzy z kanału "Urban Explorers" pokazywali jego straszny stan. Na ich materiale wideo można zobaczyć, że cztery lata temu, w domu babki-zielarki były powybijane szyby czy odrapane ściany. W środku znajdowały się jeszcze pozostałości po planie zdjęciowym. Na ścianach wciąż wisiały zioła, których serialowa babka używała do czarów, a w kuchni znajdował się okap.

Dom babki-zielarki z serialu 'Ranczo' Fot. Facebook.com/Ranczawka

Nowy dom na działce z "Rancza"

Dzięki fanom "Rancza" zebranym na grupie Ranczawka na Facebooku wiemy, że na działce, na której kręcono serial TVP, stanął niedawno nowy dom. "Rok temu wrzucałem tutaj zdjęcia domu babki-zielarki, który był już w totalnej rozsypce, rozebrany, zwandalizowany i nadający się jedynie na urbex. W tym roku z ekipą postanowiliśmy wybrać się w to miejsce ponownie, aby zobaczyć, czy te kilka desek nadal tam stoi, czy się zawaliło, czy po wszystkim została już goła ziemia. No więc obecnie chatka babki wygląda tak" - napisał jeden z fanów serialu i pokazał zdjęcie domu, który stoi na miejscu dawnego domu zielarki. Sympatykom serialu przypadła ta wiadomość do gustu. "No i fajnie, ktoś będzie miał fajną miejscówkę na dom", "Szacun dla kogoś, że buduje dom szkieletowy, a nie jak wszędzie pustaki, metal i beton" - czytamy na Facebooku.

Nowy dom babki-zielarki z 'Rancza' Fot. Facebook.com/Ranczawka