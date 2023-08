To koniec "You can dance - nowa generacja". Telewizja Polska podjęła decyzję o nierealizowaniu trzeciej edycji tanecznego show, w którym o zwycięstwo walczą tancerze w wieku od 8 do 13 lat. Pierwsza edycja była emitowana początkowo w TVP1, a później w TVP2, druga już tylko w TVP2. Wirtualne media dowiedziały się nieoficjalnie, że nadawca publiczny był zadowolony z realizacji programu, ale koszty formatu przy jego poziomie oglądalności były dla Telewizji Polskiej zbyt wysokie.

Zakończenie show oznacza utratę etatu dla prowadzących i jurorów. Pracę stracili Katarzyna Cichopek, Ida Nowakowska, Agustin Egurrola oraz Edyta Herbuś. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz wyznał, że "mają inne propozycje" zamiast tanecznego show dla dzieci. Widzom nie podobał się format? Badania wskazują, że między pierwszym a drugim sezonem widownia programu stopniała o 220 tys. widzów.

Nagrania do drugiej serii ruszyły już w lipcu ub. r. Tymczasem w tym roku dotąd nie zaplanowano nawet castingów, co sugerowało, że TVP z "You can dance" może zrezygnować, co ostatecznie nastąpiło - podaje serwis "Wirtualne Media".

Co dalej z gwiazdami show?

W zdecydowanie lepszej pozycji jest Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska. Obie są jednymi z największych gwiazd TVP. Należą do grona współprowadzących "Pytanie na śniadanie". Cichopek wciąż gra w serialu "M jak miłość". Obie też są zapraszane do prowadzenia przeróżnych koncertów i wydarzeń organizowanych przez nadawcę publicznego. O wiele gorzej wygląda sytuacja Agustina Egurroli i Edyty Herbuś. Oni poza tanecznym show nie mieli żadnych innych kontraktów z TVP. Więcej zdjęć z kulis "You can dance - nowa generacja" znajdziecie w galerii u góry strony.