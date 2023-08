Ashley i Mary-Kate Olsen karierę rozpoczęły jako dzieci. Bliźniaczki szybko podbiły serca widzów i zdobyły międzynarodową popularność. Niestety, sława ma swoje blaski i cienie, o czym aktorki przekonały się osobiście. Wiele lat temu gwiazdy wycofały się z show-biznesu i skupiły się na rozwijaniu własnej marki odzieżowej. Dziś aktorki wiodą spokojne życie z dala od mediów. Niewiele wiadomo więc na temat na temat ich prywatności. Ostatnio zagraniczne media informowały, że Ashley powitała na świecie pierwsze dziecko.

Ashley Olsen kilka miesięcy temu została mamą. Ujawniono płeć i imię dziecka

Ashley Olsen i Louis Eisner pobrali się w grudniu 2022 roku. Zakochani bardzo rzadko pojawiają się razem publicznie. Portal TMZ donosi, że kilka miesięcy temu zostali rodzicami. Informator serwisu zdradził, że syn pary urodził się w Nowym Jorku. Wyjawił też jego imię. Syn aktorki nazywa się Otto. Dziennikarze portalu skontaktowali się z menedżerem gwiazdy, do momentu publikacji nie otrzymali jednak odpowiedzi.

To, że Olsenki nie wyglądają już jak bliźniaczki, wiemy. Ale największe zaskoczenie to ich młodsza siostra

Ashley i Mary-Kate Olsen zniknęły z show-biznesu. Co u nich słychać?

Bliźniaczki Olsen kilkanaście lat temu zakończyły karierę filmową. Ashley ostatni raz pojawiła się na ekranie w 2009 roku produkcji "Podryw na głupka", Mary-Kate swoją ostatnią rolę zagrała w "Bestii" z 2011. Od tamtej pory gwiazdy bardzo rzadko pojawiają się publicznie. Czasem można je spotkać podczas pokazów mody, samie bowiem działają teraz w tej branży. Ich marka odzieżowa The Row powstała w 2006 roku i zalicza się do luksusowych. O życiu prywatnym bliźniaczek wiadomo jednak niewiele. Mary-Kate w 2015 roku wyszła za mąż za francuskiego bankiera Oliviera Sarkozy’ego. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i po sześciu latach doszło do rozwodu. Ashley od 2017 roku związana jest z Louisem Eisnerem, synem projektantki biżuterii Lisy Eisner. W grudniu para stanęła na ślubnym kobiercu. Kilka miesięcy temu na świat przyszło ich pierwsze dziecko.