Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w październiku 2022 roku poinformowali, że się rozwodzą. Była to dość szokująca wiadomość. Para rozstała się w zgodzie. Jednak niedawno aktorka zaczęła otwierać się w wywiadach u Żurnalisty i w podcaście "Mamy tak samo" na temat szczegółów, które doprowadziły do zakończenia małżeństwa. "Bliskość zaczęła być trudna, bo się rozjeżdżaliśmy w wizji wspólnego życia... Ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie. Piotrek musi być blisko i ściśle z kimś. Jak się spotkają takie dwie osoby, to jest to bolesne" - mówiła. Stramowski wystosował oświadczenie. Teraz to znowu Warnke zabrała głos.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Warnke miażdży zwiastun „Dziewczyn z Dubaju"

Katarzyna Warnke dodała zdjęcie z Piotrem Stramowski. Wyciąga rękę na zgodę?

Były mąż Warnke wystosował oświadczenie, w którym wyznał, że zamieszczone wideo na temat dzielenia się osobistymi sprawami, które nazwał "werbalną biegunką", nie odnosiło się do wywiadu byłej żony. Był to jedynie zbieg okoliczności, który został źle odczytany. Napisał także, że nie miał nawet okazji posłuchać najnowszych wypowiedzi Katarzyny Warnke. Teraz to aktorka postanowiła załagodzić sytuację.

Notabene: Zostawcie gościa w spokoju. Jest spoko! Nawet więcej niż spoko. #couplegoals #happyafter #fakenewsmedia #mamytogdzieś #luuudzie - napisała pod wspólnym zdjęciem.

Katarzyna Warnke o braku pieniędzy. Jadła tylko kaszę gryczaną. Co jej pomogło?

Katarzyna Warnke dodała też relację na InstaStories. Wygląda na to, że razem z Piotrem Stramowskim są w podróży pociągiem. Aktorka dodała zdjęcie byłego męża, który macha do kamery. "Helooooł. Pozdrawiamy fejkniusy z d**y" - napisała. Jak widać, para po rozstaniu wciąż ma ze sobą świetny kontakt, wszak wspólnie wychowują czteroletnią córkę. Więcej zdjęć Warnke i Stramowskiego znajdziecie w galerii u góry strony.

Piotr Stramowski na relacji Katarzyny Warnke Fot. @kasiawarnke