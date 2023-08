Lanberry po raz drugi ma szansę sprawdzić się jako trenerka w "The Voice of Poland", gdzie obok niej na czerwonym krześle siedzi znowu Justyna Steczkowska, z którą niekoniecznie dobrze pracowało się Edycie Górniak. Co sądzi o jej słowach i jak jej pracuje się ze starszą koleżanką? Gdy spotkaliśmy Lanberry na konferencji programu TVP2, zapytaliśmy ją o to.

Lanberry o słowach Górniak o złej atmosferze w "The Voice of Poland". "Czasami tak bywa"

"Za każdym razem, gdy dostaję zaproszenie, by być trenerem w 'The Voice of Poland', od razu zadaję pytanie, z kim będę współpracować. Program trwa cztery i pół miesiąca i dobrze, jeśli ten czas upływa w atmosferze szacunku i zrozumienia" - wyznała swego czasu w rozmowie z "Faktem" Edyta Górniak. "Jeżeli jest atmosfera napięta, bo jest brak zaufania czy brak szacunku, z którejś ze stron, to jest to bardzo trudne. Mi się zdarzyła taka edycja niestety. Bardzo to źle wspominam. Odchorowywałam to, bo nie wyobrażam sobie zerwać kontraktu w połowie edycji. Ponieważ wiem, że pracuję bardzo uczciwie i jestem bardzo oddana swojej pracy, to uważam, że zasługuję na to, żeby ta praca przebiegała w dobrej atmosferze. Zawsze będę zwracała uwagę na to, z kim współpracuję tak blisko" - opowiadała. Kilka lat później przyznała, że ze względu na Steczkowską zrezygnowała z uczestniczenia w jednej z kolejnych edycji muzycznego widowiska TVP2. Co ciekawe, Lanberry współpracę z Justyną Steczkowską nazywa, w rozmowie z Plotkiem, wspaniałą i mówi, co sądzi o doświadczeniach Edyty Górniak. Jak jej pracuje się na planie "The Voice of Poland"?

Jak to w życiu, czasami tak bywa, że nasze energie nie wibrują ze sobą dobrze, nie zestrajamy się z jakąś osobą. To jest normalne i nie musimy udawać, że jest inaczej. Uważam, że jest to coś naturalnego. Ja się cieszę, że tutaj mamy tak fajną atmosferę i jesteśmy przyjaźnie do siebie nastawieni, bo koncentracja w tym programie nie jest na nas. Jest na talentach, które przychodzą do tego programu. O tych głosach, które marzą by stać na scenie i pokazywać całej Polsce, swój niepowtarzalny głos - wyznała Plotkowi Lanberry.

Trenerzy 14. edycji 'The Voice of Poland' Fot. Kapif.pl