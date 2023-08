Marcin Hakiel znów jest singlem. Jakiś czas temu plotkowano, że jego związek z Dominiką przechodzi kryzys. Tancerz przestał dodawać zdjęcia z ukochaną. Niestety sugestie okazały się prawdziwe. Relacja Hakiela i Dominiki należy już do przeszłości. Para podjęła decyzję o rozstaniu, ponieważ celebryta nie umiał się wystarczająco zaangażować. "Traktował to bardziej jak przyjaźń" - przekazała osoba z otoczenia pary. Ostatnio Dominika zostawiła komentarz pod zdjęciem Katarzyny Cichopek. Co na to tancerz?

Marcin Hakiel o Dominice i jej komentarzu pod postem byłej żony

Jakiś czas temu Katarzyna Cichopek dodała post, w którym odpowiedziała na zaczepkę Pauliny Smaszcz. Aktorka mogła liczyć na wsparcie obserwatorów, ale nie tylko. Komentarz zostawiła także była partnerka jej byłego męża Dominika. Wsparła Cichopek. "Wspieram. Obie wiemy, jaka jest prawda!" - pisała. Co na to Marcin Hakiel? Bardzo ciekawa jego reakcji była jednak z obserwatorek. Postanowiła zapytać się tancerza pod jednym z postów. "Czy nie ma pan żalu do panu Dominiki, że pisze pod postami pani Kasi, że tylko one znają prawdę?" - napisała fanka. Tancerz odpowiedział. Komentarz Dominiki go nie uraził.

Nie. Żyjemy w wolnym kraju, każdy może wyrażać swoje zdanie. Mnie z Dominiką już nic nie łączy, każdy wybiera własnych znajomych - odpowiedział.

Komentarz pod postem Marcina Hakiela Fot. @marcinhakiel

Marcin Hakiel wróciłby do Katarzyny Cichopek? Jego odpowiedź może zdziwić

Marcin Hakiel nie potrafił się zaangażować w relację

Według doniesień Faktu decyzja o zakończeniu związku Marcina Hakiela i Dominiki miała związek z ich możliwymi planami na przyszłość. Ponoć była partnerka tancerza liczyła na to, że ten się bardziej zaangażuje i będą mogli razem zamieszkać. Niestety, nie wyszedł z taką inicjatywą. "Marcin mówi, że jest gotowy na nowy związek, ale prawda jest taka, że on nie jest jeszcze w stanie zbudować poważnej relacji i się zdeklarować. Dominika jest starsza od niego, ma małą córkę, mieszka poza Warszawą, oczekiwała, że Marcin podejmie jakieś kroki, by mogła przeprowadzić się do stolicy. Gdy się ma tak małe dziecko, nie można żyć w wiecznych rozjazdach. On niestety nie wychodził z inicjatywą" - przekazała osoba z otoczenia pary. Hakiel natomiast wyznał, że od jakiegoś czasu się między nimi nie układało. Zdjęcia Dominiki i Marcina Hakiela znajdziesz w naszej galerii na górze strony.