Agata Rubik i Piotr Rubik z córkami podjęli decyzję o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Dzięki regularnym relacjom na Instagramie możemy poznać szczegóły ich życia w USA. Rubikowie zamienili willę na warszawskim Wilanowie na apartament z widokiem na ocean. Chociaż są bardzo zadowoleni z nowego mieszkania, nie obyło się bez problemów podczas remontu. Teraz Agata Rubik pokazała rodzinne zdjęcia. Razem z mężem i z córkami wybrała się na imprezę. Podkreśla, że w USA panuje pełen luz, co zauważają też internauci w komentarzach.

Rubikowie na pierwszej imprezie w USA. "Luz i wygoda ponad wszystko"

Agata Rubik pokazała zdjęcia wykonane na tle nowego samochodu. Razem z mężem kupili go na kredyt, co wyjaśniła w jednej z relacji. Udało im się już zdać amerykańskie prawo jazdy. Na fotografiach Agata ma na sobie czarną sukienkę, a muzyk ubrany jest w letnią, białą koszulę. Towarzyszą im córki - Helena i Alicja.

Rubik pokazała nowy samochód. "Skromny, ale błyszczący"

Pierwsze wyjście na imprezę. Samochodem, całą rodziną, w klapkach i bez make-upu. Luz i wygoda ponad wszystko - napisała.

W komentarzach fani opisują swoje doświadczenia związane z życiem w Stanach Zjednoczonych. "Jeszcze miesiąc nie minął, a amerykański styl już się udzielił. Luz tutaj zawsze na pierwszym miejscu!", "W klapkach I zero make-up! Tylko w USA taki luzik", "I to jest właśnie Floryda. Tu tak cały rok". Agata Rubik, która często pokazuje się w naturalnej odsłonie, odpowiedziała na jeden z komentarzy. "W sumie to niewiele się zmieniło u mnie pod tym względem". Więcej zdjęć Rubików, a także ich nowego apartamentu, znajdziecie w galerii na górze strony.