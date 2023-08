Krzysztof Ibisz jest w związku małżeńskim z Joanną Ibisz, która jest lekarką i modelką. Zakochanych dzieli 27 lat, ale jak widać, nie przeszkadza to im. Na Instagramach małżonków możemy zaobserwować, że ich miłość kwitnie każdego dnia. Gdzie Ibisz zabrał żonę z okazji rocznicy? Niektórzy mogą być zaskoczeni.

Krzysztof Ibisz stawia na kreatywność na każdej płaszczyźnie życia. To tutaj spędził drugą rocznicę z Joanną

"Moja Asia, moja miłość, moje szczęście, moja żona, moja przyjaciółka, mama naszego Boryska. Dziś druga rocznica naszego ślubu. Uczciliśmy ją kilkudniowymi warsztatami jogi. Coś dla ciała i dla ducha. Dla nas. Pozdrawiamy" - wspomniał prezenter na Instagramie. Najnowszy post Ibisza przedstawia kilka kadrów z romantycznego wypadu pary. Zakochani z okazji rocznicy ślubu wybrali sportową rozrywkę. Joga jest pasją Joanny Ibisz. "Gratulacje, pięknie pan mówi o Asi, widać, że się kochacie i tego życzę na dalsze wspólne lat", "Jesteście boscy" - czytamy w komentarzach. Ponadto nie brakuje pod postem zabawnych historii obserwatorów Ibisza.

Zawsze to lepsze niż wyjście w 30. rocznicę do Lidla (historia autentyczna) - wspomniała fanka.

Żona Ibisza o różnicy wieku w związku

"Są momenty, kiedy czuć tę różnicę wieku. W większości raczej jej nie czuć. Na pewno jest to jakieś przełamanie, bo w naszej kulturze nie jest to dobrze postrzegane. To się powoli zmienia, ale jednak patrzy się na to w różny sposób… Najpierw musiałam się trochę przełamać, ale potem, gdy zauważyłam, że w codzienności tego tak nie czuję, to przestało mi to, w jakiś sposób przeszkadzać" - wyznała Joanna Ibisz dla Jastrząb Post. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.