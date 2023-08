Agnieszka Włodarczyk z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoim życiem prywatnym. Aktorka regularnie dodaje coraz nowe treści w sieci i informuje w ten sposób, co u niej słychać. Tym razem dowiedzieliśmy się, że ukochana Roberta Karasia nie miała powodów do radości. Chodziło o zdrowie syna. Mimo że sytuacja jest już opanowana, to nie obyło się bez stresu. Było naprawdę poważnie.

Agnieszka Włodarczyk ma za sobą trudne chwile. Niewiarygodne, co spotkało jej syna

Na instagramowym koncie Agnieszki Włodarczyk zrobiło się naprawdę poważnie. Popularna aktorka zdradziła, że jej syn ostatnio nie czuje się najlepiej. Okazuje się, że Milan narzekał na brak apetytu i problemy z regularnym snem. Gdyby tego było mało, pojawiły się silne bóle kolan. Ukochana Roberta Karasia potraktowała sprawę niezwykle poważnie i zabrała chłopca do szpitala. Mimo perspektywy wielogodzinnego czekania w kolejce Włodarczyk nie zrezygnowała. Dobro dziecka okazało się sprawą nadrzędną.

Agnieszka Włodarczyk zabrała syna do szpitala. Stan jego zdrowia był niepokojący

Agnieszka Włodarczyk niemal natychmiast po poprawie stanu zdrowia syna skontaktowała się ze swoimi fanami. Zrobiła to za pomocą swojego instagramowego konta. Poinformowała, że chłopiec dostał leki i czuje się lepiej. Poprawił mu się także apetyt. Zjadł sporą porcję obiadu. Aktorka podziękowała także za słowa wsparcia. W takim momencie musiały naprawdę wiele znaczyć. Więcej zdjęć Agnieszki Włodarczyk w galerii na górze strony.

