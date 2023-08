"Kiedy się pan ustatkuje?". Kammel zdradził prawdę o swoim życiu uczuciowym

Tomasz Kammel to jedna z największych gwiazd TVP. Nie tylko jest jednym z gospodarzy "Pytania na śniadanie", ale prowadzi także najbardziej prestiżowe imprezy stacji. O jego życiu prywatnym jest znacznie mniej głośno. Niedawno opublikował zdjęcie z młodszym bratem, jednak bardzo rzadko odnosi się do życia uczuciowego. Wiadomo, że jakiś czas temu był w związku, ale w 2021 roku przyznał, że jest singlem. Do tej pory do mediów nie dotarły informacje, by spotkał nową miłość.

Tomasz Kammel nadal jest singlem?

Prezenter teraz przygotował dla swoich obserwatorów na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Jedno z nich dotyczyło właśnie jego życia prywatnego. "Kiedy się pan ustatkuje?" - dopytywał internauta. Tomasz Kammel postanowił odpowiedzieć. "Czyli kiedy skończę z hulaszczym trybem życia? Nigdy, bo go nigdy nie zacząłem. A jeśli chodzi o kwestie matrymonialne - nie zanosi się" - czytamy. Wychodzi więc na to, że prezenter jest nadal do wzięcia i czeka na wymarzoną partnerkę.

Kammel w przeszłości miał bardzo atrakcyjny medialnie związek z Katarzyną Niezgodą. Zakochani chętnie pozowali na ściankach i uczestniczyli w branżowych imprezach. Byli razem przez dziesięć lat. Według nieoficjalnych doniesień ich relacja się zakończyła, ponieważ oczekiwali od życia czegoś innego. W 2015 roku ogłosili rozstanie. Dziś Niezgoda jest szczęśliwie zakochana, wyszła za mąż. "Super Express" informował, że wśród gości znalazł się Tomasz Kammel. Jak wyglądała panna młoda? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

