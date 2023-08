Tak żyją Barbie i Ken z Dubaju. Luksusy to mało powiedziane

Malaikah Raja była młodą kobietą, gdy wyszła za mąż za dubajskiego milionera. Obecnie nie pracuje. Do jej obowiązków należy zajmowanie się domem i opieka nad synem. Znajduje jednak czas, żeby chwalić się wystawnym życiem w sieci. Razem z mężem żyje w Dubaju w prawdziwych luksusach.

Żona dubajskiego milionera chwali się luksusowym życiem na Instagramie

Malaikah jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie można podejrzeć jej życie pełne przepychu. Jak dotąd jej konto obserwuje blisko 200 tysięcy użytkowników. Kobieta przyznaje, że wyszła za męża dla pieniędzy, nie z miłości. Nie żałuje jednak swojej decyzji. Teraz nazywa dubajskiego biznesmena miłością jej życia. Sama nawet tytułuje siebie i męża dubajską Barbie i Kenem. W ostatnim czasie często porównuje swoją codzienność w Dubaju do postaci z Barbielandu. Niewątpliwie jest to związane także z popularnością w sieci najnowszej produkcji filmowej z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem w rolach głównych. Influencerka co tydzień wybiera się na zakupy, gdzie kupuje głównie buty, biżuterię, torebki i ubrania od znanych marek. Rozpieszcza także swojego syna.

Dubajska milionerka ma samochód niczym z Barbielandu. To różowy Mercedes

Mąż Malaikah nie tylko funduje jej drogie zakupy, ale zabiera także na luksusowe wycieczki. Obowiązkowo zawsze pierwszą klasą. Tuż po narodzinach syna sprezentował także żonie wyjątkowy samochód. Efekt robi zwłaszcza kolor. To różowy Mercedes G-Wagon. Trzeba przyznać, że takiego samochodu nie powstydziłaby się żadna Barbie. Pojazd kosztował blisko milion złotych.

