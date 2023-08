Księcia Harry'ego pozbawiono ważnego tytułu. To nie koniec upokorzeń

Zdaje się, że nad księciem Harrym znów zawisły czarne chmury. Po tym, jak pozbawiono go prawo do używania tytułu Jego Królewska Wysokość wydawało się, że nic gorszego już go nie spotka. W końcu sytuacja ta w pewien sposób wykluczyła go z rodziny. Tym razem brytyjscy eksperci spekulują na temat usunięcia męża Meghan Markle z linii sukcesji. Sprawa ta wywołuje ogromne emocje wśród fanów monarchii.

Książę Harry będzie usunięty z linii sukcesji? Brytyjscy eksperci nie zostawiają na nim suchej nitki

O tym, że książę Harry stracił oficjalny tytuł, który przysługiwał mu z powodu należenia do brytyjskiej rodziny królewskiej dowiedzieliśmy się w 2020 roku. Informacja ta została jednak nagłośniona stosunkowo niedawno. Redaktor dziennika "Daily Mail" wyraził swoje zdanie i wywołał nim prawdziwą burzę. Jego zdaniem książę Harry powinien być całkowicie usunięty z linii sukcesji. Słowa Richarda Edena szokują.

Należy zajmować się ważnymi rzeczami i wprowadzać duże zmiany, które mają znaczenie (...). W rzeczywistości liczy się to, że Harry nadal jest w linii sukcesji. Nie daj Boże, gdyby coś miało się stać z rodziną królewską, zostałby naszym królem. To powinno się skończyć, powinien zostać usunięty z linii sukcesji - dodał Richard Eden w programie "Palace Confidential".

Redaktor dziennika "Daily Mail" czeka na zmiany. Mają one dotyczyć księcia Harry'ego

Słowa, na które zdobył się Richard Eden są naprawdę mocne. Zupełnie nie wiadomo, jakie zdanie w tej kwestii ma sam zainteresowany, czyli książę Harry. Nie wyraził on swojej opinii. Biorąc pod uwagę wypowiedź redaktora sprawowanie władzy przez księcia Harry'ego mogłoby być naprawdę dziwne. Więcej zdjęć w galerii.

