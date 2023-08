Niecałe dwa lata temu Britney Spears została zwolniona spod kurateli ojca. Jamie Spears przez ponad 13 lat sprawował kontrolę nad życiem córki. Niestety, wolność wcale nie sprawiła, że stan piosenkarki uległ znacznej poprawie. Gwiazda nadal miewa trudne momenty. Ostatnio fani znów niepokoją się o artystkę. Wszystko za sprawą prowokacyjnego nagrania, które pojawiło się na instagramowym profilu wokalistki.

Britney Spears nie przestaje zaskakiwać. Nagrała, jak tańczy na rurze. "Dostałam ją dwa dni temu"

Niedługo po zniesieniu kurateli, Britney Spears zaniepokoiła fanów, publikując w mediach społecznościowych swoje nagie zdjęcia. Od jakiegoś czasu piosenkarka powstrzymywała się jednak od zamieszczania na swoim instagramowym profilu kontrowersyjnych treści. Najwidoczniej jednak wokalistce znów znudził się "grzeczny" wizerunek i ostatnio podzieliła się nagraniem, na którym w bardzo skąpym stroju tańczy na rurze.

Dostałam tę rurę dwa dni temu i ostatniej nocy ją wypróbowałam - napisała pod nagraniem.

Na opublikowanym wideo piosenkarka wykonuje bardzo prowokacyjne ruchy. Uwagę zwraca też dobór piosenki. Gwiazda tańczy do utworu "Closer" Nine Inch Nails, który ma jednoznacznie seksualny wydźwięk, a klip do piosenki został uznany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych teledysków w historii.

Serwis TMZ donosi, że w życiu Britney Spears znów nadszedł gorszy okres. Dwaj nastoletni synowie piosenkarki Jayden James i Sean Preston, nie chcą bowiem spotkać się z matką przed wyprowadzką na Hawaje. Zamieszkają tam wraz z ojcem Kevinem Federline i jego nową żoną. Wokalistka zgodziła się na wyjazd synów, chciałaby jednak przedtem się z nimi pożegnać. Nastolatkowie już od ponad roku nie mają kontaktu z matką. Informatora TMZ twierdzi, że artystka bardzo przeżywa utratę relacji z synami.