Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek rozstali się w zeszłym roku. Udało się zachować poprawne relacje ze względu na dzieci. Są rodzicami 14-letniego syna Adama oraz dziesięcioletniej córki Helenki. Aktorka i tancerz są już po rozwodzie i dogadali się w kwestii opieki nad pociechami. Zajmują się nimi naprzemiennie. Jak podawały wcześniej media, dzieci mieszkają tydzień z mamą, tydzień z tatą.

Marcin Hakiel odpowiada na pytania fanów. Dopytują o dzieci

Marcin Hakiel niedawno urządził Q&A, a użytkownicy Instagrama mogli pytać się o wszystko. Nie zdążył jednak odpowiedzieć na ogrom wiadomości, w związku z tym dodał post, pod którym fani mogli zaspokoić swoją ciekawość. Jedno z pytań dotyczyło pociech Katarzyny Cichopek i tancerza. "Jak radzą sobie pana dzieci w tym systemie opieki naprzemiennej? I jak sobie radzą z tym całym zamieszaniem medialnym? Jak wytłumaczyliście dzieciom takie zmiany?" - zagaiła. Marcin Hakiel odpowiedział ze szczerością: "Zbyt prywatne pytanie, życie dzieci po rozwodzie rodziców nie jest proste".

Hakiel apeluje, by nie wierzyć we wszystko mediom. Zadaliśmy mu dwa pytania

Aktorka i tancerz zadbali o to, by ich pociechy jak najmniej odczuły skutki ich rozstania, a także medialnego szumu. Marcin Hakiel w wywiadzie dla "Wprost" przyznał, że Adam i Helena korzystały z pomocy specjalistów. "Po rozstaniu dzieci pytały mnie, czy to już jest na zawsze. Ważne jest, żeby wtedy też z dziećmi rozmawiać, mówić: "To jest wspólna decyzja rodziców, wy jesteście dla nas najważniejsi i będziemy teraz osobno robić tak, żebyście byli jak najszczęśliwsi" - tłumaczył. Rodzice chętnie pokazują w mediach społecznościowych, jak spędzają czas z dziećmi. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.