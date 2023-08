Katarzyna Cichopek z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z pokazywaniem swojej prywatności. Partnerka Macieja Kurzajewskiego regularnie publikuje w mediach społecznościowych coraz to nowsze posty i informuje w ten sposób co u niej słychać. Tym razem dowiedzieliśmy się, że prezenterka "Pytania na śniadanie" ceni sobie podróżowanie na własną rękę. Zdjęcia z ukochanym robią wrażenie. Radość aż bije po oczach.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek dementuje plotki o Photoshopie. "Moje ciało wiele zniosło"

Katarzyna Cichopek ceni sobie wypoczynek u boku Macieja Kurzajewskiego. Para lubi podróże na własną rękę

Post, który zamieściła na swoim instagramowym koncie Katarzyna Cichopek wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. Prezenterka popularnej śniadaniówki zamieściła zdjęcia z wakacji, na których wygląda naprawdę kwitnąco. Trzy fotografie wykonane zostały w blasku słońca i aż bije z nich pozytywna energia. Serialowa Kinga zapozowała do selfie u boku ukochanego. Fani zasypali zakochanych lawiną pozytywnych komentarzy.

Wspaniała para. Jeszcze większej miłości.

Mnóstwo miłości życzę wam. Serdecznie pozdrawiam. Super fotka.

Piękna z was para, dużo miłości - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Katarzyna Cichopek znalazła swój sposób na wakacje. Podzieliła się nim z internautami

Do typowo wakacyjnych zdjęć Katarzyna Cichopek ubrała jednoczęściowy kostium kąpielowy w zwierzęcy deseń. To doskonała propozycja dla wszystkich kobiet, które chcą zakryć mankamenty swojej sylwetki takie jak chociażby odstający brzuch. Prezenterka na wierzch narzuciła żółtą narzutkę z lekkiego materiału. Z podpisu zdjęć wynika, że ukochana Macieja Kurzajewskiego najbardziej ceni sobie podróże na własną rękę. Wakacje z biura podróży nie wpisują się w jej gusta. Więcej zdjęć serialowej Kingi i jej idealnych wakacji w galerii.

Katarzyna Cichopek Fot. instagram.com/@katarzynacichopek